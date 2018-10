Weniger wäre mehr.

Zweieinhalb Jahre haben sich die sechs Herren von HAKEN Zeit gelassen, um dem Überflieger "Affinity" einen Nachfolger nachzuschieben. Besagtes Album bestand trotz seiner Heterogenität ausnahmslos aus Hits. Die Messlatte können sie mit "Vector", der fünften Scheibe in der Diskographie des Sechsers aus der englischen Hauptstadt, eigentlich nur reißen, oder?

Die Antwort lautet: Ja, die Latte reißt, leider. Anno 2018 präsentiert sich HAKEN noch vielschichtiger. Der rote Faden gerät selbst nach mehrmaligem Hören aus dem Blickfeld. Da war "Affinity" tatsächlich ein anderes Kaliber. Mit dem cineastischen 'Clear' leiten die Jungs von der Insel beeindruckend in die 45 Minuten Breiwand-Prog. Bereits der erste richtige Song 'The Good Doctor' zeigt, dass HAKEN auf "Vector" etwas überambitioniert zuwerke gegangen ist. Der Titel packt von Anfang an mit seinem treibenden Beat und der tollen Melodie im Intro respektive Kehrvers. Der abrupte Wechsel in die Strophe macht Sinn, allerdings geht die Band um die Zwei-Minuten-Marke mit einigen irren Breaks auf Risiko. Das stört nämlich den sonst angenehmen Fluss und angesichts der kurzen Spielzeit von knapp unter vier Minuten ist das einfach zu viel des Guten. Etwas weniger Ballast und alles wäre im dunkelgrünen Bereich.

Selbiges trifft auch auf die restlichen fünf Songs zu. Auch wenn die Herrschaften bei deren vier in Longtrack-Sphären vor sich hin proggen oder djenten (der Mittelteil von 'Nil By Mouth' ist eine Lehrstunde in Sachen Technik) oder beides zusammen und gerne auch mal verträumt vor sich hin schmachten ('Host') und dabei zu Höchstform auflaufen, in der Summe bleibt "Vector" jedoch überfrachtet. Hier und da wird man den Eindruck nicht los, die Briten wollten demonstrieren, was sie als Einzelmusiker (Sänger Ross nehme ich hier außen vor, der im übrigen wieder eine Meisterleistung abgeliefert hat) so drauf haben.

Wieso es dennoch zu (knappen) acht Punkten reicht? HAKEN macht auch 2018 unheimlich Spaß. An "Vector" kann man sich nicht tothören und trotz aller Kritik reißen die Briten erneut mit. Etwas weniger Ballast hätte der Scheibe jedoch ganz gut getan.