Der Durchbruch naht.

HALESTORM hat sich in den letzten Jahren mit guten Alben und bärenstarken Live-Auftritten eine breite Fanschar erspielt. In den USA gab es mittlerweile sogar Gold für die ersten beiden Alben und "Into The Wild Life" schaffte es auf #5 der Billboard-Charts. Hier in Deutschland hat es ein paar Tourneen mehr gebraucht, um durchzustarten, aber ich denke, mit "Vicious" dürfte der Erfolg kaum noch aufzuhalten sein.

Wie schon auf den beiden Vorgängern gibt es meist rauen, unverfälschten Heavy Rock zu hören, der zwar durchaus modern produziert ist, aber seine Wurzeln schon meist bei klassischen Rockbands hat und natürlich sehr auf Lzzys Stimme zugeschnitten ist. Dabei sind Songs wie der starke Opener 'Black Vultures', das coole 'Do Not Disturb' oder der Titeltrack wieder echte rockige Ohrwürmer geworden, die es sich flott im Trommelfell einen Platz suchen. Doch die Truppe tritt nicht auf der Stelle, sondern experimentiert auch ein wenig. Songs wie 'Conflicted' oder 'Killing Ourselves To Live' sind dafür ein deutliches Zeichen. Ich mag da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, sondern empfehle diese einfach als Anspieltipps, damit ihr euch Bild machen können, wie abwechslungsreich "Vicious" geworden ist.

Unterm Strich ist damit auch dieses vierte Album also wieder ein echter Hinhörer geworden und ich bin ziemlich sicher, dass so ziemlich jeder Song livehaftig noch besser sein wird. Von daher empfehle ich neben Einfuhr des Albums vor allem einen Besuch der Tour im Herbst.