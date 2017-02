An sich nicht schlecht, aber leider viel zu glatt!

Ob der Albumtitel der neuen HALOROID-EP gleichzeitig eine Anleitung zum Gebrauch des Shortplays ist? Die süddeutschen Indie-Rocker wollen sich in Kurzform beim Alternative-Publikum vorstellen und einen kurzen Einblick in ihr jüngstes Schaffen geben, das merklich von den FOO FIGHTERS und PLACEBO beeinflusst wurde. Locker-flockige Rocksongs treffen auf düstere Melancholie, obendrein gibt es einprägsame Melodien, und an Vielseitigkeit mangelt es den fünf Stücken eigentlich auch nicht.

Es gibt aber einen Haken, und das ist der ziemlich gebügelte Sound, den "Repeat Repeat Repeat" mitbringt. Die Kompositionen werden von einer Harmlosigkeit geprägt, die für das Indie-Genre nicht zwingend ungewöhnlich ist, die gesamte Scheibe aber auch ziemlich synthetisch erscheinen lässt. Eine schweißtreibende Rockshow kann man sich mit solchen Softie-Stücken jedenfalls vorerst nicht vorstellen.

Andererseits muss man HALOROID zugestehen, eine blitzsaubere Performance abzuliefern, in deren Fokus Frontmann Dirk steht, der phasenweise an die besseren Momente eines Scott Weiland erinnert und mit seiner emotionalen Darbietung noch einige Kohlen aus dem Feuer holt. Nichtsdestoweniger sind Stücke wie 'Imagine Me' und 'Blow My Mind Out' am Ende zu Pop-lastig ausgefallen, als dass hier ein längerer Reiz entwickelt werden könnte. Ein bisschen Mainstream-Anbiederung mag in Ordnung sein, doch an dieser Stelle wird es leider übertrieben.

Dennoch bleibt nicht auszuschließen, dass die Jungs von HALOROID ihr Publikum finden werden und im intimeren Clubrahmen ein paar ordentliche Shows abliefern. Doch solange es der Band nicht gelingt, das Charisma des Sängers aufs Songwriting zu übertragen und den Pop-Stempel abzuwaschen, wird man nicht in die Regionen der eben genannten Acts aufsteigen. Dafür bedarf es schlichtweg mehr Rock & Roll!

Anspieltipp: A Heartbeat Away