Das Musik-Reich der blauen Königin ist noch etwas zu klein.

Es ist wohl nicht so leicht für eine Melodic-Metal-Band in Peru. Einige der Lieder auf HAMADRIAs Debütalbum "Reina Azul" - was soviel heißt wie "blaue Königin" - haben schon vierzehn Jahre auf dem Buckel. In der Zeit gab es ein paar Festival-Auftritte und kleine Touren, aber auch Auszeiten und Besetzungswechsel zu verzeichnen. Jetzt soll es also endlich klappen bei HAMADRIA, ein wenig internationale Aufmerksamkeit zu erregen.

Schlecht sind die Chancen nicht, denn melodisch-symphonischer Metal mit Frontdame ist bei vielen Fans auch dieser Tage durchaus sehr beliebt, anders wären die Erfolge von NIGHTWISH, BEYOND THE BLACK oder DELAIN nicht zu erklären. Bei mir persönlich hat HAMADRIA auch gleich einen Charme-Pluspunkt, denn Frontdame Kassandra singt sämtliche Lieder auf spanisch. Ihre Stimme ähnelt sogar ein wenig der von Marcela Bovio (ex-STREAM OF PASSION und ex-AYREON), was nun wirklich ein Kompliment ist. In dieser Hinsicht ist es fast ein wenig schade, dass HAMADRIA sich musikalisch in doch allzu vertrauten Gewässern bewegt. In Sachen Harmonik und Melodien gibt es für den Melodic-Symphonic-Metal-Fan kaum Überraschungen. Die Grundstimmung ist positiv, die Taktzahl schwankt zwischen schönen Happy-Metal-Uptemponummern und episch arrangierten Balladen. Der stilistische Fundus ist wohlbekannt von STRATOVARIUS, SONATA ARCTICA, ANGRA und RHAPSODY, die insbesondere aufgrund der neoklassischen Flitzefinger-Soli genannt werden dürfen.

Alles ist handwerklich astrein gemacht, nur fehlt mir am Ende doch ein wenig der Kick, die eigene Idee. Und so unverschämt eingängig wie DELAIN oder BEYOND THE BLACK, bei denen man keine andere Chance hat, als süchtig zu werden, ist HAMADRIA auch nicht. Ein gute Genre-Band aber schon, die mit etwas mehr Wagemut und vielleicht auch einer lebendigeren Produktion bald in die erste Liga aufsteigen könnte.