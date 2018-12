Gelungen Jubiläumsausgabe eines Klassikers!

Nachdem zuletzt bereits das Debüt "Glory To The Brave" ein Würdigung zum 20jährigen Jubiläum in Form eines Boxsets erhalten hat, ist jetzt das zweite Album der Schweden an der Reihe. Und auch hier kann sich sowohl der Inhalt als auch das Packaging sehen und auch hören lassen. Für mich und auch viele HAMMERFALL-Fans zählt "Legacy Of Kings" zu den besten Alben, die HAMMERFALL jemals veröffentlicht haben. Durch das Remastering erstrahlen unsterbliche Klassiker wie 'Heeding The Call', 'Legacy Of Kings' und 'Let The Hammer Fall' in neuem Glanz und der Sound kommen so richtig schön druckvoll aus den Boxen.



Auf einer zweiten CD ist reichlich Bonusmaterial vorhanden, wo ich vor allem die Livetracks herausstellen möchte, die bisher unveröffentlicht sind, wie das 'Legacy Of Kings Medley'. Die Coverversionen von 'Eternal Dark', I Want Out' und 'Man On the Silver Mountain' sind schon allseits bekannt vom "Masterpieces"-Album aus dem Jahr 2008, auf dem HAMMERFALL Stücke von Bands nachspielte, die einen nicht unmaßgeblichen musikalischen Einfluss auf die Schweden hatten. Die Demoaufnahmen sind dann genau das was der Titel verrät, im Proberaum mitgeschnittene Aufnahmen. Soundtechnisch sind diese weit entfernt von irgendwelchem audiophilen Standards. So roh und ursprünglich hat man diese Songs vorher noch nie gehört. Für Fans ein wunderbares Zeitdokument, nicht mehr und nicht weniger.



Zur ebenfalls enthaltenen DVD kann ich zur Qualität leider keine Aussage treffen, da mir diese zur Rezension nicht vorlag. Aber der Fan kann sich auf reichlich unveröffentlichtes und rares Filmmaterial freuen.



Das "Legacy Of Kings - 20 Year Anniversary Edition"-Boxset ist wieder einmal eine absolut runde Sache aus dem Hause Nuclear Blast. Da kommt schon insgeheim Vorfreude auf die hoffentlich zu erwartenden Jubiläumsausgaben von "Renegade" in zwei und "Crimson Thunder" in vier Jahren auf.