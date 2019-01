<p style="margin-bottom: 0cm;">"HAMMERFALL! HAMMERFALL!" So klingt es heute bei einem Auftritt der Schweden und so klang es schon vor zwanzig Jahren.</p>

HAMMERFALL ist eine der Bands, die zumindest bei mir immer geht. Man findet dort alles: den Mitgröler genauso wie die Balladen, die manchmal eben auch sein müssen – je nach Stimmungslage. Deshalb ist es schön, dass es zum 20jährigen Jubiläum von "Legacy Of Kings" dieses Boxset gibt, auf dem man doch die eine oder andere Rarität finden kann, wie Kollege Tommy in seinem Review zur CD schon ausgeführt hat. Ich hatte jetzt das Vergnügen, mir die DVD ansehen zu können.

Die startet mit einem fast einstündigen Interview, bei dem die einzelnen Bandmitglieder zu Wort kommen und über ihre Zeit bei HAMMERFALL und verschiedene Songs erzählen. Aber noch interessanter sind für mich die musikalischen Schmankerl, die man auf dieser DVD findet.

Das erste Musikset wurde im Januar 1999 im Park Avenue Hotel in Göteborg aufgenommen und zeigt eine enthusiastisch spielende Band auf einer an heutigen Verhältnissen gemessenen winzigen Bühne. Okay, die Bildqualität ist natürlich nicht soo toll - der Lichtmensch hatte offenbar ein Faible für Rot- und Lilatöne – aber der Ton ist prima remastered. Als Zeitdokument sind die knapp 25 Minuten ausgesprochen sehenswert, besonders, wenn bei dem JUDAS PRIEST-Cover 'Breaking The Law' die Rollen in der Band teilweise neu verteilt werden: Joacim an der Gitarre, Stefan an den Drums, Patrik an der Gitarre und den Gesangspart übernimmt Oscar. Alleine das ist schon sehenswert! Ein bisschen Werbung gibt es dann auch noch, wenn ihnen eine Auszeichnung, ein goldenes Mikro und die obligatorischen Blumensträuße von Shure Endorsement überreicht werden. Nach der Listening Session für "Legacy Of Kings" in Göteborg - eingeladen waren verschiedene Reporter von Metal-Magazinen aus Schweden, Spanien und Deutschland – findet auch eine Release Party statt. Dort tritt als Überraschungsgast UDO DIRKSCHNEIDER auf, der zwei Songs zum Besten gibt: 'Head Over Heels' und 'Balls To The Wall', beide von ACCEPT und von HAMMERFALL gecovert. Bei letzterem Song bedient als weitere Überraschnung Mikkey Dee die Drums. Diverse Outtakes beenden diesen Abschnitt und der dritte Teil der DVD beginnt mit einem Interview mit Kai Hansen, in welchem er erklärt, wie es zur Zusammenarbeit mit HAMMERFALL kam, bei der 'I Want Out' aufgenommen wurde. Bei dieser Aufnahme spürt man richtig den Spaß, den die gesamte Manschaft hatte.

Es folgen diverse Liveaufnahmen der "Templar World Crusade"-Tour, aus der Schweiz, den USA, aus Japan, Chile und Schweden. Dazwischen immer wieder mehr oder weniger alberne Backstage-Aufnahmen oder andere Episoden, beispielsweise Autogrammstunden auf der Straße oder der Besuch eines Waffelhauses. Zu sehen gibt es ebenfalls einen etwas fragwürdigen Auftritt eines Sängers in einer Art "Borat-Einteiler". Nein, es ist nicht Joacim, sondern es ist niemand Geringeres als Chuck Schuldiner (R.I.P.!), der Sänger der Band DEATH, die zusammen mit HAMMERFALL durch die USA getourt ist. [Sehr schräge Kombination. - PK]

Es folgen Impressionen aus Japan und wer schon immer mal wissen wollte, wie Joacim als Manga-Mädchen oder mit Zöpfchen aussieht, der dürfte sich über diese Aufnahmen köstlich amüsieren. Offensichtlich hatten auch in Japan alle jede Menge Spaß.

Die nächste Station ist Chile und dort begeistert HAMMERFALL mit 'Warriors Of Fate' die Fans. Schlussendlich landen alle wieder in Schweden, es gibt einen Clip vom Tuborg-Festival und einen aus einer Club-Show, bei dem Oscar seinen Motorrad-Auftritt hat. Mit einer Video-Montage von 'Breaking The Law' endet die DVD und lässt ein fröhliches Grinsen auf meinem Gesicht zurück.

Fazit: Herr Cans sieht also auch mit Manga-Frisur und Zöpfchen ganz reizend aus. Und von dem Besuch in Chile wissen wir nun auch, welchen Sonnenschutz er bevorzugt. Auch Herr Dronjak macht sich hervorragend als Motorrad-Rocker. Nein, solche Dinge sind sicher nicht weltbewegend und machen das ganze weltweite politische und sonstige Chaos auch nicht besser. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass sich Bands nicht immer todernst nehmen und unterwegs jede Menge Spaß haben können. Und besonders nett ist es, wenn sie diese Dinge gelegentlich augenzwinkernd mit ihren Fans teilen.

Nicht nur für den eingefleischten Fan lohnt sich die Box, auch für alle, die gerne mal etwas mehr aus den Anfangstagen der Band erfahren möchten. Dass die Aufnahmen von damals nicht den heutigen Hi-Tech-Standards entsprechen ist klar und stört nicht wirklich, allerdings ist die Tonqualität hervorragend. HAMMERFALL - eine Band, die mir schon immer Spaß gemacht hat und zu der ich auch heute immer wieder gerne hingehe.