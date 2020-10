Ein grandioser Schwedenstahl-Livehammer, der auf ganzer Linie überzeugt!

Die schwedische Heavy/Power-Metal-Institution HAMMERFALL meldet sich zurück mit dem mittlerweile dritten Livealbum der Bandgeschichte. Nach "One Crimson Night" (2003) und "Gates Of Dalhalla" (2012) ist es nach acht Jahren sowie etlichen Studioalben tatsächlich langsam mal wieder an der Zeit für ein Livealbum aus dem Hause HAMMERFALL. Das Kind hört auf den Namen "Live! Against The World" und wurde 15.02.2020 in der MHP Arena in Ludwigsburg aufgezeichnet. Sehr schade, dass bisher leider nicht die ganze Welt in den Genuss dieses Livespektakels kommen konnte, denn die komplette US-Tour sowie einige Shows in Europa mussten leider vorerst abgesagt oder verschoben werden. Immerhin können sich die Fans dort das Ganze dann schon einmal zuhause anschauen und sich darauf freuen, dass es hoffentlich im nächsten Jahr nachgeholt werden kann. Erscheinen wird "Live! Against The World" in drei verschiedenen Editionen, und zwar als 48-seitiges Earbook, als Doppel-CD mit Blue Ray sowie als 3-LP Vinyl. Ich werde mich in der Besprechung hauptsächlich auf den Videoteil beziehen, aber auf den Tonträgern ist ja ohnehin das gleiche Konzert drauf.



Zu Beginn gibt es ein etwa dreiminütiges Intro, wobei es sich aus einem Zusammenschnitt aus Szenen vom Aufbau der Bühnen sowie aus dem Backstagebereich der Halle handelt. Das Ganze ist natürlich, wie sollte es anders sein, von HAMMERFALL-Klängen unterlegt und funktioniert als Appetizer ganz gut. Der Übergang zum Beginn der Show ist fließend, es fällt jedoch gleich auf, dass sowohl die Band als auch die Fans richtig Bock auf die Show haben und von Beginn an Vollgas geben. Die Kameraführung gefällt mir sehr gut, die spannenden Momente wurden perfekt eingefangen und dem Zuschauer in einer Art und Weise sowie verschiedenen Perspektiven präsentiert, wie er sie vor Ort im Publikum nie erleben könnte. Sehr erfreulich finde ich zudem, dass die Show wirklich komplett aufgezeichnet wurde, es sind somit auch die Ansagen und Gags zwischen den Songs mit enthalten. Und natürlich handelt es sich ebenfalls nicht um einen Zusammenschnitt aus verschiedenen Shows. Auch die zahlreichen Kamerafahrten durch und über die Zuschauer sind absolut sehenswert und vermitteln einen wunderbaren Eindruck von der grandiosen Stimmung an diesem Abend in Ludwigsburg.



Über die Setliste brauche ich fast keine Worte zu verlieren, die spricht absolut für sich selbst. Von jedem HAMMERFALL-Album ist mindestens ein Song enthalten, natürlich sind die vielen Bandklassiker ebenfalls allesamt an Bord. Damit kommen sowohl alteingesessene Fans der ersten Stunde sowie jüngere Anhänger der Band gleichermaßen voll auf ihre Kosten. Die Soundqualität ist ebenfalls hervorragend, da gibt es nicht das Geringste daran auszusetzen. Für das Mixing ist übrigens der Gitarrist Pontus Norgren verantwortlich, der hier wirklich erstklassige Arbeit geleistet hat. Sogar die Stellen, an denen das Publikum Joacim beim Schmettern von Hymnen wie 'Hector's Hymn' lautstark unterstützt, konnten optimal eingefangen werden und sind vor allem auch richtig gut hörbar. Ein weiteres Highlight ist ohne Frage die einfühlsame Power-Ballade 'Second To One', welche natürlich mit Unterstützung von BATTLE BEAST-Frontröhre Noora zum Besten gegeben wird. Gänsehautgarantie!



Man kann sich noch so sehr anstrengen, bei "Live! Against The World" wird man das berühmte Haar in der Suppe einfach nicht finden. Die knapp zweistündige Show, welche am 15.02.2020 in Ludwigsburg aufgezeichnet wurde, zeigt HAMMERFALL in Bestform! Anders kann man es nicht sagen. Und das, obwohl die Band immerhin schon fast 30 Jahre auf dem Buckel hat. Bild und Ton sind wie bereits erwähnt auf erstklassigem Niveau, hier wird nur geklotzt und nicht gekleckert. Wir können vor allem sehr froh sein, dass sich HAMMERFALL dazu entschieden hat, diese Show aufzuzeichnen und nicht eine spätere, denn sonst wären wir womöglich nie in den Genuss dieses Livespektakels gekommen. Auch in einem normalen Konzertjahr wäre diese Show, beziehungsweise diese Tour, nicht weniger als ein absolutes Highlight gewesen, deshalb finde ich es umso schöner, dass ich mir diese tolle Erinnerung jetzt jederzeit auch im Wohnzimmer zu Gemüte führen kann. Für HAMMERFALL-Fans ist das Teil ohnehin ein Pflichtkauf, wer sonst mit klassischem Heavy Metal oder Power Metal auch nur im Entferntesten etwas anfangen kann, sollte hier ebenfalls zuschlagen. Viel besser kann man ein Livekonzert meiner Meinung nach nicht einfangen, deshalb zücke ich hier auch ohne mit der Wimper zu zucken die volle Kelle für "Live! Against The World"! Let The Hammer Fall!