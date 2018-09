Ausdauernd und ordentlich - Nu Metal mit Niveau.

"Asylum" ist das Debüt dieser 2013 in Toulon gegründeten Kapelle, und es ist durchaus ein Album, mit dem sich die Nu-Metal-Gemeinede einmal beschäftigen sollte. Die Franzosen setzen nämlich nicht auf plumpe Stampfcore-Mechanismen oder ausgelutschte Metalcore-Praktiken, sondern kreieren für die zehn Songs ihrer ersten Platte ein sehr dynamisches Setting, das ab einem gewissen Punkt zwar minimal schematisch wirkt, am Ende aber doch reichlich starkes Material hervorbringt.

Nach dem überzeugenden Einstand mit 'I'm Alive' macht sich allerdings erst einmal das Gefühl breit, HAMPERED könne nur eine einzige Trumpfkarte ausspielen. Die Kompositionen setzen vorrangig auf Eruptionen im Chorus und ein Kontrastprogramm zwischen dicken Grooves und melodischen Refrains, ganz so wie im neumetallischen Jargon ja auch üblich. Doch die Musiker drängen hier gerne zur ständigen Wiederholungstat, ungefähr bis zur Albummitte, die einen deutlichen Wendepunkt darstellt und schließlich in den wesentlich variableren Teil überleitet. Die tatsächliche Vielschichtigkeit dieses Releases erschließt sich nämlich erst in Nummern wie 'Avenge Your Money', 'Conspiracy Theory' und 'Blast', die zwar auch mit explosiven Refrains arbeiten, darüber hinaus aber auch einige prägnante Tempoverschiebungen mitbringen - ein Aspekt, der anfangs noch etwas zu kurz kommt.

Doch auf der Ziellinie sorgt HAMPERED schließlich für das letzte bisschen Überzeugungskraft, auch wegen einer sehr starken, rauen, schlichtweg authentischen Präsentation, die von einer ebenso dreckigen Produktion aufgefangen wird. "Asylum" ist sicher nicht das neue Evangelium des modernen Metals. Aber es ist eine dieser Scheiben, die mit minimal veränderten Ansätzen direkt wieder Spannung ins Nu-Metal-Business bringt.

Anspieltipps: Avenge Your Money, Blast