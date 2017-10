Ein Rückblick auf 15 ereignisreiche, leider aber wenig erfolgreiche Jahre

Der Albumtitel ist selbsterklärend und sicherlich ein weiterer Anlass, das fleißige Handwerk dieser Brasilianer endlich auch mal näher in Augenschein zu nehmen. Seit anderthalb Dekaden versucht HANGAR nämlich schon, in die Fußstapfen der Landsmänner von ANGRA zu treten, hat dabei auch schon kleine Erfolge feiern können, sich aber bislang noch nicht in dem Maße behauptet, dass man die Herrschaften zum etablierten Kreis der progressiven Power-Metal-Szene rechnen sollte. Aber vielleicht ja jetzt!



Denn das Best-of-Werk ist extrem opulent ausgefallen und enthält neben einigen bekannteren Bandstandards wie 'Hastiness' und 'The Reason Of Your Conviction' auch zahlreiche akustische und livehaftige Aufnahmen, die größtenteils auf dem zweiten Silberling des schmucken Sets hinterlegt wurden. Angel Of The Stereo' und 'Your Skin And Bones' machen beispielsweise auch in der Unplugged-Variante einen wunderbaren Eindruck und demonstrieren die oftmals unterschätzte Variabilität dieser erfahrenen Combo. Und trotzdem manifestiert sich im Laufe der immerhin 142 Minuten Spieldauer von "The Best Of 15 Years, Based On A True Story" der Eindruck, dass es HANGAR an wirklich herausragendem Material ein wenig mangelt. Die meisten Songs sind wirklich gut, sie erfüllen ihren Zweck und dokumentieren die kompossitorischen Kompetenzen der Südamerikaner. Aber hittaugliches Material wie ANGRA auf den ersten vier Releases führen die Herren dennoch nicht ins Feld. Und genau dies ist wohl auch en Indiz dafür, dass der Durchbruch bis heute auf sich hat warten lassen!



Trotzdem ist diese Compilation schwer verzichtbar, weil sie einen umfassenden Überblick über das Schaffen dieser geschätzten Akteure gibt und zusammenfasst, dass hier reichlich Talent am Werk ist. Denn Letzteres kann man HANGAR trotz des latenten Defizits an echten Hits absolut nicht absprechen!