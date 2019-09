Avantgarde-Stoff mit vielen bemerkenswerten kreativen Impulsen

Der polarisierende Charakter dieses Albums ist auch gleichzeitig dessen Stärke; denn die mutige Vorgehensweise, mit der die Musiker von HANORMALE ihrer Kreativität Raum geschaffen haben, verdient nicht nur Respekt, sondern auch die entsprechende qualitative Wertschätzung. Bereits auf den ersten beiden Releases haben die Italiener deutlich durchblicken lassen, dass ihnen konventioneller Black Metal nicht viel bedeutet, die avantgardistische Seite des Sounds ihrer Meinung jedoch noch nicht voll und ganz zur Perfektion getrieben wurde. Eben genau das will die Truppe aus Mailand auf ihrem dritten Silberling nun endgültig erreichen - und weit davon entfernt ist "Reborn In Butterfly" tatsächlich nicht.



Schon in den ersten Sekunden macht die Band keinen Hehl daraus, dass es diesmal besonders schräg klingen darf, wenn der Song es erfordert. Saxophone und relativ verzwickte Piano-Arrangements sorgen von Beginn an für erhebliche Kontraste, ein progressiver Post-Metal-Teppich bedeckt weite Teile des Albums, und wenn HANORMALE dann doch mal zu einem etwas aggressiveren, vermeintlich konventionelleren Orkan ansetzt, lässt man sich die gegebenen Überraschungsmomente nicht nehmen. Die Tracks sind in ihren Strukturen relativ stark verzweigt, doch die Akteure gestalten das Material dennoch kompakt. 'Satan Is A Status Symbol' beispielsweise weiß nicht nur im Lyrikeckchen zu überzeugen, sondern pendelt auch musikalisch zwischen Genie und Wahnsinn, ohne dabei direkt eine Freakshow einläuten zu müssen. Und auch epische, gleichermaßen experimentelle Tracks wie 'Rare Green Area' und 'The Serach For The Zone' schwanken bedächtig, aber doch sehr zielstrebig zwischen modernem Black Metal und seiner verproggten Abart - avantgardistische Züge im sphärischen bereich inklusive.



Letzten Endes erprobt HANORMALE sich ein neues Mal, aber diesmal noch einmal auf einem ganz anderen Niveau. Die Gegensätze sind womöglich nicht ganz leicht zu verkraften, und gelegentlich fragt man sich, ob die Songs dann doch eine Spur zu sehr überfrachtet sind. Doch die Intensität von "Reborn In Butterfly" straft alle Zweifler sofort Lügen und ist schließlich der Impuls, der diese Scheibe für die ganze altersstarre Szene setzt. Mit ihrem dritten Werk haben die Italiener ihren bis dato größten Hochkaräter ins Rennen geschickt und sich selbst für ihre Risikobereitschaft belohnt. Wer extreme Sounds gegen den Strich mag und die avantgardistische Komponente hier besonders bevorzugt, kann sich mit einer Investition mindestens genauso reichhaltig belohnen!



Anspieltipps: Like A Hug, Darkness Embraces Us, Rare Green Area, The Search For The Zone