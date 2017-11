Alter Finne, das R.O.C.K.T.!

"100% Electric Guitar Worship" gab diese Formation aus Finnland als Grund an, als die Band 2014 aus der Taufe gehoben wurde. Das im Jahr darauf aufgelegte Debütalbum "Sinister Vibes" war logischerweise davon geprägt und brachte der illustren Truppe, in der sich Musiker mit SPEEDTRAP- und CHESTBUSTER-Vergangenheit tummeln, ausnahmslos positives Feedback ein. Sogar mit den berühmten Landsleuten HANOI ROCKS wurde HARD ACTION verglichen, wenn auch vorwiegend hinsichtlich der Frische und Rotzigkeit des Materials.



Speziell diesbezüglich lässt sich festhalten, dass die Band auf "Hot Wired Beat" den eingeschlagenen Weg nicht nur mit qualitativ gleichwertiger Ware fortsetzt, sondern sich sogar noch gesteigert hat. Die gesamte Spielzeit über - zugegeben, nur knapp mehr als 32 Minuten sind jetzt nicht gerade üppig - lässt sich nämlich feststellen, dass hier nicht gekünstelt wurde, sondern nichts weiter getan wird, als frisch und fröhlich drauf losgerockt. Das dafür mit umso mehr Hingabe und viel Herzblut.



Stilistische Berührungsängste kennt dieses Quartett offenbar überhaupt nicht, weshalb es ab und zu in Manier früher Punk-Heroen ('Hostile Street') ebenso zur Sache geht, wie mit vergleichsweise ruhigen, dezent an US-Westcoast-Sounds erinnernden Klängen wie in 'May'. Zumeist jedoch rockt sich HARD ACTION mächtig den Arsch ab und schafft es dabei den Zuhörer auf Anhieb mitzureißen.



Egal, ob mit Riff-Rock-Schlagseite (irgendwo auf halber Strecke zwischen dem Duo Richards/Wood und den Young-Brothers), oder doch mit dem Blick ins benachbarte Schweden, um der dortigen Rotz-Rock-Szene wissen zu lassen, dass man auch im Nachbarland weiß, wie der Rock-Hase läuft! Yezzz!