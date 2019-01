Ganz große Kunst

Die bezaubernde BETH HART hat sich in der Vergangenheit nicht nur durch hochklassige Musik-Kooperationen mit JOE BONAMASSA oder JEFF BECK einen Namen gemacht, sondern hat auch schon sehr oft solo gezeigt, dass sie eine Musikerin der Extraklasse ist. Können, Know-How und Hingabe auf der einen, schier unendliches Charisma und eine unverwechselbare Stimme auf der anderen Seite, bei BETH HART macht es einfach die Mischung. Und das demonstriert auch eindrucksvoll ihre neuste Live-Veröffentlichung aus der Royal Albert Hall in London.



BETH's Blues Rock geht unter die Haut – ob auf Platte oder Bühne. In ihrer Stimme steckt so viel Seele und Hingabe, prädestiniert für solch ein Genre. Und so hätte auch der Einstieg dieses Live-Monuments nicht besser hätte passen können: Nur sie allein geht durch ihre Fans in Richtung Bühne, lässt ihre rauchig-warme Stimme für sich sprechen und so sorgt die a-capella-'As Long As I Have A Song'-Version für ein Start nach Maß. Generell werden Fans "Live At The Royal Albert Hall" lieben: Der Sound ist eine Wucht, ohne zu dick aufzutragen, Bildqualität und Kameraschnitt sorgen für einen schwungvollen und homogenen Eindruck und man merkt ab der ersten Sekunde, dass das Publikum der guten BETH an den Lippen hängt.



Ob nun am Piano oder an der Akustikgitarre, ob bei dem Gruß an die eigene Mutter ('Close To My Fire') oder die verstorbene Schwester ('Sister Heroine'), ob bei locker rockigen Nummern ('Good As It Gets', 'Spirit Of God'), balladesken Schmachtfetzen ('Take It Easy On Me'), teils experimentiell ('Baby Shot Me Down') oder fast schon jazzig-smoothen Songs ('Baddest Blues') – die Mischung macht es bei BETH HART. Kein Song klingt gleich, in jedem zeigt sie sich von ihrer bärenstarken aber auch sensiblen Seite und dennoch trägt jeder einzelne die Handschrift der sympathischen US-Amerikanerin. Ein wunderbarer Querschnitt durch ihre große und einzigartige Karriere.



So ist "Live At The Royal Albert Hall" ein Erlebnis nicht nur für die kalten Monate, in denen man sich am liebsten mit seiner Liebsten einschließt und Musik bzw. Kunst auf sich wirken lässt, sondern generell für das komplette Jahr, da die gute BETH für jeden einzelnen Gemütszustand und jede noch so kleine Emotion den passenden Ton auf Lager hat. Das schaffen nicht viele, wissen auch ihre damals anwesenden Fans, als sie im Mai des vergangenen Jahres die englische Hauptstadt besuchte, und zumindest kurz die Zeit anhielt, um ihre Musik wirken zu lassen.