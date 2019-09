Mit Seele und Tiefgang!

Was ich an BETH HART am meisten mag, ist ihre ehrliche, authentische Art. Zum ersten Mal wahrgenommen habe ich sie in Kollaboration mit JOE BONAMASSA, doch auch nach "Live In Amsterdam" brachte die Powerfrau noch tolle Alben auf den Markt. Eins davon heißt "War In My Mind" und das mit Abstand persönlichste, was ich bis dato von ihr kennenlernen durfte. Man glaubt nach mehrmaligen Durchgängen, diese Frau noch besser zu kennen, einer alten Freundin beim Erzählen ihrer Lebensgeschichten zuhören zu können, hinter ihr bei all ihren guten wie schwierigen Zeiten gestanden zu haben, einfach ein Teil ihrer Persönlichkeit zu sein.

Gefühle und Ehrlichkeit ziehen sich wie ein ähnlich roter Faden durch "War In My Mind" wie auch der bittersüße Duft der Melancholie, der Sehnsucht nach besseren, der Verarbeitung der schlechten Seiten – und stets war das Klavier an ihrer Seite. 'Bad Woman Blues' macht gleich zu Beginn dem Titel alle Ehre und zeigt vom Fleck weg: Das Album hat Seele. So wissen in ruhigen, besinnlichen Abendstunden vor allem 'Try A Little Harder', 'Rub Me For Luck' sowie der 'Let It Grow'-Mutmacher zu gefallen: Man schließt die Augen, lehnt sich zurück und stellt sich BETH HART leibhaftig am Klavier vor, wie sie nur dir allein von ihren Jahren als Musikerin, Tochter und Mensch erzählt.

Hier liegt der Pudels Kern: Das Album ist menschlich. Keine Hits, die sofort ins Ohr gehen, sondern ein Werk, das wie kein zweites BETH HART-Album zuvor derart viel Esprit, Eleganz und Wärme ('Sister Dear', 'Thankful') auf der einen, Melancholie, Nostalgie und Nachdenklichkeit ('Without Words In A Way', 'I Need A Hero') auf der anderen Seite versprüht. So ist der Titel sehr gut gewählt, muss doch jeder Mensch gegen die inneren Dämonen im Kopf ankämpfen und hoffen, dass man für die eigene Zukunft die richtige Entscheidung gefällt hat. Den passenden Soundtrack hierzu bietet "War In My Mind", das als Ganzes funktioniert und zumindest bis zu einem gewissen Teil die Message versprüht: Du bist nicht alleine mit deinen Problemen!