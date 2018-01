Nichts Neues im Hause Hart und Bonamassa – und das ist gut so.

Einer der besten und gefühlvollen Gitarristen und die Bluesröhre Beth Hart liefern ihre neue Kollaboration ab, und es ist mal wieder ein echtes Wohlfühlalbum geworden. Wieder interpretieren die beiden zehn Lieder, darunter einige, die nicht zu den Klassikern des Genres zu rechnen sind und die jeder bereits kennt. Bewusst wählten sie einige Stücke, die sie wieder in das Bewusstsein der Musikhörer zurückbringen wollten wie ELLA FITZGERALDs 'Lullaby Of The Leaves' oder 'Give It Everything You Got' von EDGAR WINTER. Dazu kommen ein paar Lieder, die schon ein paar Interpretationen erfahren haben wie 'Saved', 'Why Don't You Do It Right', 'Sitting On Top Of The World' und IKE & TINA TURNERs 'Black Coffee', aber auch neuere Lieder wie 'Damn Your Eyes' von ETTA JAMES aus dem Jahr 1988 und sogar eine Komposition aus dem Jahr 2007, nämlich 'Addicted' von WALDECK aus Österreich.

Das Konzept ist also ein Coveralbum, aber das ist, wo Blues, Rock 'n' Roll und Rhythm 'n' Blues herkommen, also eigentlich eine Neuentdeckung alter Tugenden, bei denen Musiker nicht ihre Fähigkeit zu komponieren, sondern zu spielen in den Vordergrund stellten. Dazu passt auch, dass das ganze Album, erneut unter Regie von Kevin Shirley, in nur fünf Tagen eingespielt worden ist. Für den Opener brauchten die Musiker sogar nur einen Take, die Aufnahmen entstand quasi live im Studio. Die Idee dahinter ist, das Ganze auch auf die Bühne zu bringen, und ich glaube, dass könnte die Albumversion noch toppen. Ansonsten ist "Black Coffee" ein einfach umwerfendes Album, entspannt, groovy, zum Genießen, zwischen Blues und Soul, Jazz und Rock, Musik für den verregneten Sonntag-Nachmittag, den Sonnenuntergang am Ende eines langen Sommertages genauso wie zum ersten morgendlichen 'Black Coffee': Zeitlos und schön.