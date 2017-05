Angeschwärzter Death Metal von der dritten maroden Polen-Kraft.

Wenn es um polnischen Death Metal geht, fällt der Name HATE viel zu selten - oft müssen sich die Jungs hinter den bekannteren Truppen von VADER und BEHEMOTH verstecken.

Eigentlich unverständlich, denn HATE steht seit Jahren für konstant gutklassigen Death Metal. Auf "Tremendum" ist dieser Death Metal ganz schön angechwärzt. Das mittlerweile zehnte Studio-Album schielt mal in Richtung SULPHUR AEON, mal in Richtung DARK FUNERAL, ist insgesamt aber eine recht eigenständige Mischung.



'Asuric Being' braucht etwas, aber dann geht es richtig in die Vollen. Hier werden keine Gefangenen gemacht, HATE steht für Brutalität und Düsternis. Die brutalen Vocals sind zwar klar im Death Metal verortet, aber in der Melodik der Gitarrenarbeit kommt schwedischer Black Metal zum Vorschein. Und das passt zusammen.



Dass der Großangriff auf die beiden polnischen Flaggschiffe nicht komplett gelingt, liegt nicht an einem Mangel an Atmosphäre oder musikalischer Kompetenz, sondern schlichtweg daran, dass die Band zu wenig echte Ohrwürmer auf ihrer Scheibe plaziert. Wenn ich mich an die letzte VADER-Scheibe oder das stilistisch gar nicht so weit weg liegende UADA-Debüt erinnere, waren vor allem die vielen Hits der Grund, weshalb mein Player blockiert wurde. Das wird mir mit dieser HATE-Scheibe nicht passieren.



Auf der Habenseite gibt es: Eine düstere, faszinierende Atmosphäre, großartige Gitarrenleads, disharmonisches Geschrubbe, tightes Schlagzeugspiel, einen vielseitigen Sänger und keine wirklich schwache Nummer. Für die Königsklasse reicht das aber nicht. Freunde der Band werden sicher keine Probleme mit der Scheibe haben - dafür ist das Material schlichtweg zu gut. Aber ob mit "Tremendum" neue Fanschichten erreicht werden, stelle ich zumindest mal in Frage.



Anspieltipps: Asuric Being, Svarog's Mountain, Numinosum, Into Burning Gehenna.