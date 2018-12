Mit Abzügen in der B-Note

Hat "Katharsis" wirklich schon mehr als sieben Jahre auf dem Buckel? Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man bedenkt, dass die Hannoveraner von HATE SQUAD in diesem Jahr bereits ihr 25-jähriges Bestehen zelebrieren können. Standesgemäß wird dies mit einem neuen Album gefeiert, das auf den Titel "Reborn From Ashes" hört und das achte der Thrash'n'Death-Combo aus Niedersachsen darstellt.



In vielen Dingen will gut Ding bekanntlich Weile haben, doch irgendwie fehlt mir beim neusten Hass-Ensemble das letzte Quäntchen, das entscheidende Zünglein an der Waage, das ich speziell bei meiner ersten Berührung mit der Band "H8 For The Masses" an vielen Stellen verzeichnen durfte.



Das soll aber nicht heißen, dass "Reborn From Ashes" ein langweiliges Album ist. Im Gegenteil, denn die Mischung aus wütendem Thrash, alles zermalmendem Death, dem typischen New Yorker Hardcore gepaart mit leichter Melodie und coolen Gangshouts, knipst auch kurz vor Weihnachten noch vielen Tannenbäumen die Lichter aus.



Oft geben sich die verschiedenen Stile gegenseitig die blutende Klinge in die Hand und übernehmen in schöner Regelmäßigkeit abwechselnd die Song-Hoheit, sodass 'Amok', 'Retaliation Promise' und 'Hate Factory' gleichermaßen überzeugen. Zwar ist der aktuelle Schlag nicht ganz so apokalyptisch wie er 2004 oder "jüngst" eben vor sieben Jahren war, doch "Reborn From Ashes" hat durchaus Potential, auch noch in vielen Monaten in viele Magengruben zu schlagen.



Ein gutes HATE SQUAD-Album ist es also definitiv geworden, wenngleich auch nicht gerade das Beste. Dafür sind die Strukturen etwas vorhersehbar. Trotzdem werden Fans ihre dunkle Freude am neuen Schlachtfest der Hannoveraner haben.