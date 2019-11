Irgendwo im Nirgendwo

HATE aus Italien existiert eigentlich schon seit Mitte der 1980er Jahre. Bevor die Band nach zwei Demos richtig durchstarten konnte, begann Gitarrist Daniel Ainis 1987 Selbstmord und HATE war Geschichte. Doch nun, mehr als 30 Jahre nach diesem tragischen Vorfall, nehmen die drei verbliebenen Gründungsmitglieder noch einmal das Heft in die Hand, präsentieren mit Sebastiano Rusca einen neuen Gitarristen und mit "Useful Junk" gleich ihr allererstes full-length-Album.

Entgegen dem Bandnamen, hinter dem man etwas wesentlich Härteres, Hasserfüllteres vermutet, sind die Italiener eher im stadiontauglichen Rock daheim, der handwerklich zwar in Ordnung vorgetragen wird, mehr als das Prädikat "ganz nett" jedoch nicht zu bieten hat. Ein wenig BON JOVI hier, dort ein Hauch von WHITESNAKE, SCORPIONS und einigen AOR-Bands und der Drops dürfte damit eigentlich schon gelutscht sein.

Zwar beginnt die Scheibe dank dem 'Play It Louder'-Start durchaus verheißungsvoll, doch auch nach mehreren Durchgängen wissen im Ansatz nur das etwas forschere 'Do The Right Thing' sowie das dezent aus sich herauskommende 'Pouring Rain' sich von der Konkurrenz abzusetzen. Sonst herrscht auf "Useful Junk" eher uninspirierter, lasch vor sich hin musizierender 0815-Hardrock: Die Refrains touchen kaum, die Riffs wirken austauschbar und bis auf die beiden Anspieltipps bleibt nach Ablauf der lediglich sieben Stücke nichts hängen. Da nützt auch der Einsatz von Keyboards beim 'This Game'-Abschluss nicht viel. Es gibt also doch Comebacks, auf die die Welt nicht gewartet hat.