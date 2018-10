Dänisches Dynamit.

Seit zwanzig Jahren wüten Peter Lyse Hansen und Co. schon umher und haben es in dieser Zeit auf stattliche neun Alben gebracht. Drei Jahre nachdem HATESPHERE die neue Hölle eingeweiht hat, gibt es mit "Reduced To Flesh" den nunmehr zehnten Thrash-/Death-Hammer um die Ohren. Zugegeben, der absolute Genre-Kracher war bisher noch nicht dabei, doch mit dem neuen Rundling steht zumindest ein Album in den Startlöchern, das locker zu den besseren HATESPHERE-Veröffentlichungen zählt.

Der Sound groovt ordentlich, die Riffs zersägen auch dickere Holzscheiben und mit dem Tempo variieren die Dänen auch derart gekonnt, sodass man über die gesamte Spielzeit von knapp 43 Minuten auch vorzüglich unterhalten wird. Auch wenn das 'Praeludium' viel zu lange ausgefallen ist, wird man durch 'Corpse Of Mankind' gut entschädigt, darf dieser Track doch bei künftigen Live-Shows definitiv nicht fehlen. Weitere Dosenöffner sind 'Nothing Is Definite', das Titelstück oder auch die 'Can Of Worms'-Dampframme und das abschließende 'Despicable You', bei denen mir als Freund der etwas derberen Töne das Herz aufgeht.

Zwar sind speziell dem Ende hin auch ein paar Lückenfüller zu verschmerzen, doch im Großen und Ganzen ist "Reduced To Flesh" ein rundum gutes Album geworden. Zum einen werden hier sämtliche Trademarks aufgezeigt, mit denen sich das dänische Todesdynamit seit 1998 in die Ohren und Herzen ihrer Fans lärmen konnten, zum anderen ist es auch für bis dato Unerfahrene eine gute Gelegenheit, um mal ein wenig Dampf ab- und hierbei den richtigen Soundtrack laufen zu lassen.