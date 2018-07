Wir werden jetzt auf Albenlänge gehaunted, und das ist klasse!

HAUNT ist (oder war...) ein Ein-Mann-Projekt von Trevor William Church - der Sohn von MONTROSE-Bassist Bill Church legt mit "Burst Into Flame" das erste volle Studioscheibchen vor. Die EP "Luminous Eyes" wurde bei uns bereits wohlwollend aufgenommen, und auch in meiner Sammlung hat sich das Scheibchen verirrt.



Daher war ich gespannt auf das erste Album, das mit einem sehr schönen Artwork ausgezeichnet worden ist. Und es gibt, weniger überraschend, ultratraditionellen Metal mit einem ordentlichen Hard Rock-Einschlag (DEAD LORD / THIN LIZZY winken bei den Gitarren mal durch). Gerade bei der Gitarrenarbeit lässt zudem die NWoBHM ordentlich grüßen. Dank Gitarrist John William Tucker (wie Church auch bei BEASTMAKER aktiv), Bassist Matthew Wilhoilt und Schlagwerker Daniel Wilson haben wir es mittlerweile mit einer echten Band zu tun. Verantwortlich für alles bleibt Church natürlich selbst.



38 Minuten lang gibt es viele Anleihen bei den eisernen Jungfrauen, BLIND GUARDIAN oder ENFORCER (ja, auch neuere Bands sind da aus meiner Sicht ganz klar ein Einfluss). Die feinen Gitarrenmelodien und der emotional-charismatische Gesang nehmen mit, das Schlagzeug klingt allerdings nur phasenweise wirklich lebendig. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier viel PC-Technik eingesetzt wurde. Dass auch deutscher Sound der Hamburger und Krefelder Schule anklingt, kann den geschmackssicheren Metal-Fan nur freuen; im Vergleich zu den britischen Einflüssen tritt dieses Element aber eher zurück.



Ich erfreue mich vor allem daran, dass Church ein guter Songwriter ist. Viele Nummern gehen gut ins Ohr, und ehrlich gesagt setzen sie sich da besser fest als die Titel der EP. Die EP war gut, das Album ist besser, man kann vor allem beim Songwriting, aber auch beim Artwork und der druckvollen Produktion eine Steigerung erkennen.



Fans von traditionellem Metal, der irgendwo zwischen ganz viel NWoBHM, ein wenig deutschem Metal, etwas Hard Rock und einigen Noten US Metal funktioniert, sollten hier unbedingt mal reinhören.



Anspieltipps: Burst Into Flame, My Mirage, Can't Get Back.