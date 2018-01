Ein BEASTMAKER im Alleingang

Man kennt den alleinigen Herrscher über dieses Unternehmen an sich von seiner Band BEASTMAKER, mit der Trevor William Church dem Doom Metal in seiner urwüchsigen Form frönt. Da der Filius des früheren MONTROSE-Bassisten Bill Church aber auch ein Faible für traditionellen Metall und ganz besonders für NWOBHM-Sounds hat, lag es nahe sich auch diesen Klängen entsprechend hingebungsvoll zu widmen.



Seine erstes Solo-Teil unter dem Banner HAUNT umfasst vier Tracks, für die Trevor nicht nur als Komponist, Texter, Sänger und Gitarrist in Erscheinung getreten ist, wie das bei BEASTMAKER üblich ist, sondern auch die Rhythmus-Instrumente einspielte. Was die Texte betrifft, ist Trevor von seiner Stamm-Formation gar nicht weit entfernt, denn auch bei HAUNT hat er sich eher okkulten Themen verschrieben.



Nicht zuletzt dadurch lässt sich auch ANGEL WITCH durchaus als Vergleich heranzuziehen. Verstärkt wird der postive Eindruck von "Luminous Eyes" durch 'As Fire Burns' und 'Fallen Star', die über pfiffige Hooks und starke Refrains verfügen. Eben so, wie das bei den frühen Werken der Briten der Fall war. Nicht minder eingängig klingt auch der eröffnende Titeltrack, der sogar das Zeug hat sich als echte Live-Hymne zu etablieren. Voraussetzung dafür wäre jedoch das eine oder andere Konzert, weshalb Trevor wissen dürfte, was als nächstes auf seiner Agenda stehen muss.



Einen Vorteil gegenüber all den anderen "Alleinunterhaltern" hat er aber dennoch: Mit Songs (die stilecht nicht nur als CD, sondern auch als Vinyl- bzw. Cassetten-Version in die Läden kommen!) wie diesen in der Hinterhand dürfte es nirgendwo ein Problem darstellen, Mitstreiter dafür zu finden!