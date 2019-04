Guter Stoff, aber es kommt zu oft Neues.

Wie wird man als Band überpräsent? Man muss einfach mal bei HAUNT nachfragen. Eigentlich macht Trevor William Church geniale Musik, auch auf "Mosaic Vision" ist das prinzipiell klasse. Aber hey, zwei EPs und zwei Alben seit März 2018... wer soll das alles kaufen geschweige denn hören? Ich habe hier schon ein Album zum rezensieren vorliegen und noch nicht mal die EP geschafft. Das kann es doch auch nicht sein.



Trotz dieses grunsätzlichen Ärgernisses gehen wir auf das Produkt ein. Geboten wird wieder ein großartiges Artwork, dazu gibt es vier Songs mit einer Spielzeit von nicht mal 17 Minuten. Wenn man sich überlegt, dass das zwei Monate später real veröffentlichte Album auf 30 Minuten Spielzeit kommt, ist das im Grunde genommen eine Frechheit. Aber gut. Was will man machen?



Die Songs halten das gewohnte Niveau von Album und EP aus dem Vorjahr (und auch vom neuen Album, so viel sei hier schon mal verraten). Rein musikalisch gibt es also nichts zu meckern. Der Gesang von Trevor William Church (der auch mit BEASTMAKER zu viele EPs veröffentlicht) ist sicher gewöhnungsbedürftig. Ich mag ihn. Musikalisch haben wir es mit traditionellem Heavy Metal zu tun, der stark in die frühe britische Szene hinüberschielt (die Jungfrauen grüßen offensichtlich); dazu gibt es Einflüsse aus dem US Metal und dem epischen (Proto-)Metal. Der THIN LIZZY-/DEAD LORD-Einfluss ist weiter vorhanden, hat aber wohl leicht abgenommen. Die neuen Songs sind sicher keine absoluten Oberhymnen, aber sehr solide Nummern und gut eingespielt, nur das Schlagzeug klingt mir weiter zu leblos.



Ich befürchte allerdings, dass viele einfach nicht mehr zugreifen werden, weil der Markt unbestritten übersättigt ist. Bands mit Songs auf HAUNT-Niveau gibt es wahrscheinlich eher hunderte als dutzende und die fanfeindliche Veröffentlichungspolitik wird der Band sicher eher schaden. Schade, denn ich mag den Sound und werde auch weiter gerne das Material der Amis rezensieren. Ob ich mir so viel Kram auch ernsthaft kaufe, steht auf einem anderen Blatt. Vom Gefühl her möchte ich das eher verweigern.



Anspieltipps: Mosaic Vision, In Show Of Flames.