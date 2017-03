Thrash at it's best!

Bravo! Es hat zwar etwas gedauert, bis die US-Thrasher uns den "Unnatural Selection"-Nachfolger servieren können, doch das Warten hat sich definitiv gelohnt. "Conformicide" ist fraglos das bisher beste HAVOK-Album, ist eine wunderbare Hommage an die gute, alte Zeit, in der es auch bei den Großen der Szene Schlag auf Schlag ging, und hat bei genauerem Hinhören sogar ein paar lupenreine Hits am Start.

Zugegeben, ich habe mich anfangs ein wenig schwer mit "Conformicide" getan. Doch spätestens nach dem zweiten Durchgang kreist die Matte, raist die Fist, grölt die Kehle und mosht der Pit. Energisch und abwechslungsreich auf der einen, gewaltig und mit dem Hang, die Scheuklappen auch mal abzunehmen auf der anderen Seite spielt sich HAVOK in einen Rausch. Das progressiv angehauchte 'F.P.C.' ist ein bockstarker Opener vor dem Herrn, das dezent melodische 'Circling The Drain' ohrwurmt auch Tage später noch keck vor sich hin, 'Claiming Certainty' schaut charmant noch einmal zurück in die HAVOK'sche Anfangszeit, 'Intention To Deceive' hat einen tollen "Peace Sells"-Flair und 'Wake Up' macht durch die Bank weg enormen Spaß.

Man kann es drehen und wenden, wie man will, doch die Weiterentwicklung der Jungs ist nicht von der Hand zu weisen. Mit Köpfchen und einem ausgeprägten Sinn für spannende Songstrukturen, der oftmals über den "Drauflos-Klopp-Thrash-Metal"-Tellerrand schaut, ist "Conformicide" ein anspruchsvolles und hörenswertes Album geworden. Es braucht seine Zeit bis zur Zündung, zugegeben. Doch schenkt man der Platte Zeit und Aufmerksamkeit, funkeln die Rohdiamanten bei jedem Durchgang heller und greller.