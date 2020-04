Es wird heiß in Denver

Die Verwüstung geht in die fünfte Runde, Colorado-Thrash ist mal wieder angesagt. Und ähnlich wie ihre Genre-Kollegen von WARBRINGER verzuckern uns die Jungs von HAVOK im April mit einer ordentlichen Portion Hau-drauf-Mucke. Passenderweise betitelten David Sanchez und seine Mannen ihren neusten Streich "V" und können damit "Conformicide" definitiv auch das Wasser reichen. Neu im Boot ist im Übrigen Brandon Bruce, der seit kurzem den Bass bei HAVOK bedient.

Und wie klingt das Einstiegsalbum des Schendzielos-Nachfolgers? Intensiv! Die Riffs, die Shouts, das Tempo, die Doublebassattacken, alles löst im Gesamten die Ketten des inneren Schweinehundes. Es wird heiß unter der Sonne der Rocky Mountains, 45 Minuten lang gibt es ordentlich auf die Glocke.

Auch wenn der Titel etwas uninspiriert daherkommt und nicht alle Songs derart zünden wie der drückende 'Post-Truth Era'-Opener nach starkem Intro, der Nackenbrecher-Doppelpack 'Phantom Force'/'Cosmetic Surgery' sowie der Abschlussmammut 'Don't Do It', bei dem HAVOK sowohl im zähflüssigen Mid-Tempo als auch halsbrecherischer Hochgeschwindigkeit alle Register ziehen, so fließt "V" doch wie aus einem Guss.

Insbesondere 'Fear Campaign' drängt in jeder Pore darauf, laut aufgedreht zu werden. Dezent giftige Vocals, geile Gangshouts und geglückte Tempowechsel sorgen fast durch die komplette Bank weg für großes Hörvergnügen. An manchen Stellen hätte ich mir zwar noch etwas mehr Durchschlagskraft und Konsequenz gewünscht, doch ihr lest schon zwischen den Zeilen, dass ich hier auf äußerst hohem Niveau meckere.

Mit "V" kann der Thrasher von Welt eigentlich nichts falsch machen. HAVOK selbst entwickelt sich von Album zu Album weiter und findet peu á peu den eigenen Stil. Das Erfolgsrezept sorgt also zusammenfassend für schmerzende Nackenwirbel, einen heiseren Hals und Ermüdungserscheinungen in den Händen vom ständigen Faust-Recken. Doch so muss das!