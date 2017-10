Großartiger Viking Metal mit pechschwarzer Atmosphäre

Die ganzen Viking-Metal-Bands mit ihrem Humppa-Gedöns in den letzten 10-15 Jahren sind mir ziemlich auf den Senkel gegangen. Gut, dass es HAVUKRUUNU gibt. Die Finnen legen mit 'Kelle Surut Soi' ein wunderbares, zutiefst schwarzes Viking Metal Album vor, das tief in der Tradition von BATHORY, CRUACHAN, PRIMORDIAL oder EINHERJER verwurzelt ist. Auch IMMORTAL höre ich raus.



Hier gibt es hymnische Gitarren mit klirrender Norweger-Kälte, böse gekeifte Vocals, Riffs, die auch mal Erinnerungen an UNLEASHED oder alte AMON AMARTH-Songs heraufbeschwören, gut hörbare, da erhabene Chöre und Rezitative... das Glas ist weit mehr als halb voll. Dazu das vielleicht schönste Artwork des Jahres (neben THRESHOLD). Unfassbar, wie atmosphärisch ein schwarzer Reiter auch Ewigkeiten nach frühen MARDUK- oder GEHENNA-Artworks noch sein kann.



Wer BATHORY 1988 und 1990 am besten fand und sich daraus eine Mischung wünscht, wer gerne PRIMORDIAL auflegt, wer CRUACHAN verehrt oder sich eine schwarzmetallische Version von AMON AMARTH vorstellen kann, macht mit dieser Scheibe jedenfalls nichts verkehrt. Ich versinke in das Album, das neben "Loyal To The Nightsky" von HIGHLAND für mich das Black-Metal-Highlight 2017 ist.



Bitte reinhören!



Ach ja, zu den Songs habe ich nichts geschrieben... ich verstehe ja eh kaum Vocals im schwarzmetallischen Bereich, und da hier die Titel auch noch im schwer auszusprechenden Finnisch sind, verweise ich auf die Anspieltipps.



Anspieltipps: Jo Näkyvi Pohjan Portit, Vainovalkeat, Vainajain Valot.