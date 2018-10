Durchgeknallt und fies - und selten stark.

Wer sich mal ein bisschen herausfordern möchte, kann ja mal versuchen, die Songtitel der neuen THE HAYLEYS-EP auswendig zu lernen, bevor die Platte zum ersten Mal über die Zielgerade geschossen ist. Man kann die Zeit aber auch anders nutzen und sich währenddessen die Frage stellen, welchen musikalischen Konsens die abgedrehten Finnen auf "Raato" befriedigen wollen - in beiden Fällen ist ein wenig Frust, vor allem aber auch reichlich Anstrengung garantiert.

Als reine Punk-Kapelle gehen die Herren nämlich längst nicht mehr durch, die metallisch verzierten Horror-Sequenzen alleine sind hier schon abschreckend genug, selbst Anhängern der MISFITS eine Empfehlung auszusprechen. Aber auch der grundsätzliche Crossover-Gedanke, den THE HAYLEYS hier zur Diskussion stellt, ist inhaltlich fragwürdig, da die Mischung aus räudigen Punk-Eruptionen und stampfenden, modernen Metal-Sounds zwar einiges an Schwung mitnimmt, am Ende aber doch etwas Biederes in sich trägt, das immer dann zum Vorschein kommt, wenn die Finnen mal ein bisschen auf die Bremse treten.

In Hochgeschwindigkeitsabfahrten wie 'Lassie Palaa Kotiin' und 'Raato' wiederum präsentiert sich die Band durchaus gefällig und kann mit ihrem rohen Charme irgendwie auch anstecken. Doch die Wellenbewegungen zwischen qualitativ anständigem Material und lediglich noisigem Gerumpel sind ziemlich stark und führen schließlich auch zu einem unbefriedigenden Ergebnis. "Raato" ist daher auch nur dann zu efpfehlen, wenn man mal etwas Krachiges zum Dampf ablassen sucht. Doch auch hier gibt es bestimmt bessere Alteernativen als dieses durchwachsene, leider viel zu selten erfreuliche neue Werk der durchgeknallten Suomis!