Nacktschwimmen macht Spaß.

Auf einem meiner letztjährigen Streifzüge durch den australischen Untergrund bin ich auf eine Playlist mit einem guten Dutzend Post-Rock-Bands aus Down Under gestoßen. Besonders beeindruckt hatten mich BALLOONS KILL BABIES, IIAH, BEAR THE MAMMOTH und HAZARDS OF SWIMMING NAKED, wo ich jeweils den gesamten physisch verfügbaren Backkatalog bestellt habe.



HAZARDS OF SWIMMING NAKED packte mich mit relativ kompakten, dynamischen Songs, die zwischen schwelgerischen Teppichen und echten Soundwänden pendelten und dabei sehr geschickt Sprachsamples einwoben, die Geschichten zum Leben erwecken. Da "Our Lines Are Down", das bislang einzige Studioalbum der Band, aber bereits neun Jahre auf dem Buckel hat, war ich doch ein bisschen überrascht, als jetzt mit "Take Great Joy" final doch ein zweites Werk angekündigt wurde.



Und doch klingt "Take Great Joy" als seien die Jungs aus Brisbane nie weg gewesen. Auch hier wird der Post Rock kunstvoll zelebriert. Es gibt keine sehr ausufernden, endlos mäandernden Songs, sondern knackige Kompositionen, die mit Gefühl und Dynamik bestechen. In 'Curtis' bereichert ein Streichquartett die Nummer, aber auch Bläser, Klavier und eine Solovioline sind auf "Take Great Joy" zu hören. Es wird beim Hören deutlich, dass das Quintett hier seinem Albumtitel absolut gerecht werden will.



Dazu gehört auch, dass echte Überraschungen eingebaut werde. So ist "Sofðu Unga Ástin Mín" ein isländisches Schlaflied, dass von der befreundeten Bjarnheiður Kristinsdóttir eingesungen wird. Sehr stimmungsvoll, sehr traurig, aber auch ein gelungener Kontrastpunkt in der Mitte des Werkes.



Birds Robe Records hat bereits mit SLEEPMAKESWAVES, MENISCUS, PANZER QUEEN, SOLKYRI oder PIRATE hochklassigen Post Rock veröffentlicht. In diese Liste reihen sich die Nacktschwimmer hervorragend ein. Doch auch Fans von Bands wie MOGWAI oder MONO sollten hier sicher einmal ein Ohr riskieren. Es macht große Freude.