Nicht nur Mr. Mustaine dürfte von den kanadischen Thrashern begeistert sein

In den ersten beiden Existenz-Jahren dürfte sich die Formation noch nicht ganz einig über den Bandnamen gewesen sein. Das Unternehmen wurde im August 2012 zwar als FORSAKEN gegründet, jedoch schon bald in HAZARD X umbenannt. Doch auch damit war die Truppe scheinbar nicht ganz zufrieden, weshalb sich die Burschen noch im Jahr 2013 auf HAZZERD einigten.

Keine großartigen Diskussionen gab es dagegen offenbar bei der Frage nach dem Stil, mit dem die aus Calgary stammende Band ab diesem Zeitpunkt die Menschheit erfreuen wollte. Thrash Metal der technisch ansprechenden Manier stand nämlich von Anfang an auf der Agenda von HAZZERD. Damit konnte das Quartett auch von Anfang an reüssieren, denn sowohl die Debüt-EP "Victimize The Innocent" als auch das erste Langeisen "Misleading Evil" wurden von der Thrash-Community im Underground ganz ordentlich aufgenommen.

Inzwischen ist die Formation beim zweiten Longplayer angelangt und hat für diesen erneut Andrei Bouzikov mit der Erstellung des Artworks betreut. Nicht zuletzt deshalb ist auch auf den ersten Blick hin klar, was auf den Hörer zukommt. Schließlich lässt die Arbeit des Künstlers, der unter anderem schon für MUNICIPAL WASTE und SKELETONWITCH gearbeitet hat, den Einfluss von Ed Repka sofort erkennen, und dessen Klientel war und ist nun mal zu einem Großteil im Thrash zu verorten.

Von der Gangart der Band war sogar Dave Mustaine angetan, der HAZZERD als "promising Thrash-Hopefuls" adelte, als er sie zum ersten Mal gehört hat. Der gute Mann hat definitiv recht, denn die Jungs gehen nicht nur mit Feuereifer und in einem affenartigen Tempo zur Sache, vor allem die beiden Gitarristen Toryin Schadlich und Brendan Malycky versetzen den Hörer in Ekstase und lassen immer wieder ihre Kompetenz an ihren Arbeitsgeräten aufblitzen.

Als bemerkenswert ist aber auch die Leistung von Dylan Westendorp zu bezeichnen. Der singende Drummer erweist sich nämlich nicht nur als über jeden Zweifel erhaben, der Kerl scheint zudem auch eine echte Pferdelunge zu besitzen. Seine zumeist im verhältnismäßig hohen Bereich angesiedelte Stimme erweist sich nicht nur als perfekt zum Klang der Band passend, der Gesang kommt generell - zumindest in den Studiofassungen der Nummern - mehr als nur ordentlich rüber.

Nicht zuletzt dadurch erweist sich "Delirium" auch als überaus ansprechendes Thrash-Album, das auf Grund des lockeren Grooves an frühe ANTHRAX ebenso erinnert, wie vom technischen Aspekt her an das Frühwerk von MEGADETH. Mitunter lässt das Duo an den Sechssaitigen darüber hinaus sogar an noch einschlägigere Techniker des Genres denken. Mit dem Instrumental 'Call Of The Void' etwa, in dem man den Einfluss der frühen HEATHEN zu erkennen gibt, aber auch durch diverse andere, dezent schräge spieltechnische Finessen, die im Verlauf der Spielzeit auf TOXIK als Inspiration hindeuten.

Alles in allem also ein überaus gelungenes Teil, mit dem sich die Burschen auch bei uns einen guten Namen machen können sollten!