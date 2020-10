Familie Calipari weiß was Saitenfetischisten brauchen!

Wie lange diese Formation bereits existiert, lässt sich auf Grund mangelnder Angaben im Netz nur schwer in Erfahrung bringen. Aber egal, denn fest steht, dass HEAD HONCHOS vor zwei Jahren zum ersten Mal veröffentlichungstechnisch in Erscheinung getreten ist. Für das Erstlingswerk "Bring It On Home" erntete das Quartett auch ganz ordentliches Feedback und auch die Live-Shows zu Hause in den Staaten scheinen ganz gut anzukommen.



Das ist insofern gut nachvollziehbar, da man den vier Musikern auch bei ihrer Studiotätigkeit immense Spielfreude anmerkt. "Blues Alliance" lebt allerdings nicht bloß davon, sondern lässt auch erkennen, dass bei HEAD HONCHOS überaus versierte Techniker am Werk sind. Vor allem Rocco Calipari Sr. genießt einen verdammt guten Ruf als Gitarrist und gilt wohl nicht umsonst als einer der besten seines Faches in und um Chicago. Dieses Renommee hat er nicht zuletzt durch Kooperationen mit Szene-Ikonen wie Buddy GUY oder Bo DIDDLEY erlangt.



Bei den HEAD HONCHOS wandelt er aber keineswegs auf Solo-Pfaden, sondern wird von seinem Filius Rocco Calipari Jr. kompetent an der Sechssaitigen unterstützt. Familie Calipari muss aber keineswegs alles alleine erledigen, sondern kann sich auf die überaus versierte Rhythmus-Abteilung Mike Boyle (bass) und Will Wyatt (drums) verlassen, denn es groovt im Verlauf der Spielzeit ganz gewaltig. Das Quartett versteht es nicht nur blendend, eigenes Material zu intonieren, auch mit Fremdkompositionen weiß man zu gefallen, wie durch den Willie DIXON-Klassiker 'Evil' sowie das Finale 'I'm A Ram" bewiesen wird.



Für das Komponieren der HEAD HONCHO-Tracks ist zwar zum Großteil Rocco Sr. zuständig, doch auch diesbezüglich kann er auf seine Band-Kollegen setzen. So haben sich sowohl der Sohnemann für den Opener 'Stuck Between The Middle', als auch Bassist Mike für 'Midnight Rider' erfolgreich als Songschreiber betätigt. Drummer Will konnte sich diesbezüglich zwar nicht profilieren, hat den Tracks in den "Green Room Studios" aber einen überaus gelungenen Klang verabreicht, ehe man den griechischen Multi-Tasker und Label-Genossen Stavros Papadopoulos für den Mix engagierte.



Der gute Mann versteht etwas von seinem Geschäft, denn die beiden Gitarren klingen nicht nur beseelt und inspiriert, sondern auch knallhart und feurig. Mitunter erhält man den Eindruck im Archiv der Familie Calipari würden sich neben Aufnahmen von frühen Blues-Legenden und der ersten Generation an Rock'n'Roll-Helden auch jede Menge Tonträger von Ikonen wie Jimi HENDRIX, Rory GALLAGHER und Frank MARINO regelrecht stapeln und immer wieder gerne als Orientierungshilfe herangezogen werden.



An Inspiration fehlt es dieser Formation also definitiv nicht, speziell der Familien-Bande ist jedoch auch ihre Ausbildung sowie der Job als Gitarren-Lehrer durchaus anzumerken. Deshalb ist "Blues Alliance" auch bei allem Gefühl und aller Hingabe, die HEAD HONCHOS in die Songs gesteckt hat, ein Album, auf dem der spieltechnische Aspekt nicht zu kurz kommt und daher als Leckerbissen für alle FreundInnen der im Blues und Rock'n'Roll verwurzelten Gitarrenmusik zu sehen. Sollte man gehört haben!