Death Comes With Silence

Thrashcore im südamerikanischen Stil

Die neue Scheibe dieser Kolumbianer erinnert bisweilen an den jüngeren Werdegang von SEPULTURA: Die Brasilianer wurden in den vergangenen Jahren immer brutaler, haben sich stetig mehr dem Hardcore zugewandt, waren aber dennnoch nicht bereit, ihren Thrash-Metal-Background aufzugeben und haben folgerichtig immerzu nach einem gesunden Mittelweg Ausschau gehalten. Ob sie ihn schließlich gefunden haben, soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden, wohl aber der Umstand, dass HEADCRUSHER in vielerlei Hinsicht klare Parallelen zur einstigen Kult-Combo aufweist, auch wenn das Material von "Death Comes With Silence" noch eine Spur brachialer daherkommt als die letzten Releases des großen S. Und das hat schon so seine Vorteile.

Denn von der ersten Sekunde weiß man, was man an den Jungs aus der südamerikanischen Drogen-Hochburg hat. HEADCRUSHER hat einen klaren Fokus, ein paar anständige Riffs, aber auch eine gewisse Underground-Verbundenheit, die sich vor allem in der rauen, aber doch ausreichend druckvollen Produktion wiederspiegelt. Vor allem in flotteren Stücken wie 'Fatal Error' und 'Black Hearted Demons' ist die Entschlossenheit der Jungs zu spüren, ohne dass HEADCRUSHER hierzu auf überbordende Effekte zurückgreifen müsste. Der einzige nennenswerte Schwachpunkt ist in einigen Phasen des Albums der Gesang bzw. das Shouting, das gerne etwas kraftvoller sein könnte und im Vergleich zu eben solchen Acts wie SEPULTURA der Punkt ist, in dem sich die Kolumbianer noch nicht mit der großen Konkurrenz messen können.

Ansonsten geht der Stoff von "Death Comes With Silence" jedoch absolut in Odnung und sollte gerade diejenigen ansprechen, für die SOULFLY und die geliebten Kollegen momentan zu wenig bringen. HEADCRUSHER ist vielleicht noch nicht auf diesem Niveau unterwegs, aber dennoch eine angenehme Abwechslung.

Anspieltipps: Fatal Error, Death Comes With Silence