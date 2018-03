Da wäre mehr drin gewesen!

Mit dem Debüt "Time For Revolution" feierte HEADLESS CROWN vor drei Jahren einen gelungenen Einstand. Mit "Century Of Decay" präsentieren uns die Schweizer jetzt den Nachfolger. Es handelt sich hierbei um ein Konzeptalbum; die Story stammt aus der Feder von Sänger Steff Perrone. Erzählt wird die Geschichte eines namenlosen Arbeiters, der durch seine Träume spirituell seinem belang- und sinnlosen Leben entflieht und dessen Ziel es ist, in der Welt - die er selbst erschaffen hat - frei von Schmerzen zu leben. Doch wird es ihm gelingen? Der Staat hat ihn immer im Blick.

Den Hörer erwartet auf "Century Of Decay" weiterhin klassischer 80er Heavy Metal. Allerdings hat man in Sachen Agressivität und Komplexität des Songmaterials im Gegensatz zum Debüt eine gewaltige Schippe draufgelegt, was auch der Story geschuldet sein dürfte. Die düstere Atmosphäre ist jederzeit präsent und zieht einen, wenn man sich darauf einlässt, regelrecht in ihren Bann. Bei anderen Konzeptalben durchaus üblich, wurde hier auf Zwischenspiel und Intros verzichtet. Das hätte auch nicht gepasst, denn HEADLESS CROWN steht für Metal ohne unnötiges Beiwerk - zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und Gesang reichen vollkommen. Die erdige Produktion passt da auch perfekt. Bei den elf enthaltenen Songs gibt es keine Stinker, allerdings auch keine Ausreißer nach oben. Kompositorisch bewegt man sich zwar auf einem sehr ansprechenden Niveau, aber ich habe beim Anhören ständig das Gefühl, dass da noch etwas Besonderes kommt - nur leider passiert letztlich nichts. Das Potential für Größeres blitzt immer mal wieder auf, aber es wird noch nicht voll und ganz abgerufen. Da ist durchaus noch Luft nach oben vorhanden.

HEADLESS CROWN befindet sich auf einem guten Weg und "Century Of Decay" ist insgesamt ein Album, das positiv aus der Veröffentlichungsmasse heraussticht. Aber an gewisse Scheiben, die von anderen Kapellen aus dem selben Genre in letzter Zeit abgeliefert wurden, kommt diese Truppe zumindest noch nicht ganz heran. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass die Schweizer in der Lage sind, spätestens auf dem dritten Album nachzulegen.