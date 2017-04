Auf leichtem Fuße.

Ein paar simple Akkorde, ein zu diesen sonnigen Strahlen passendes Gemüt sowie eine leichte, unbeschwerte Art – das sind die Grundzüge, mit denen man die neuste THE HEADLINES-Scheibe beschreiben kann. Dem Tod wird frech ins Gesicht gegrinst, die Liebe mit offenen Armen empfangen und so geht die neu besetzte Mannschaft um Frontfrau Kerry Bomb unbekümmert ihren Weg.

Pop-Punk mit gewisser Skate- und Pop-Attitüde, das ist musikalisch nicht unbedingt schwer zu verdauen geschweige denn das Neuste vom Neuen. Doch dafür gehen die doch einfach gestrickten Songs ganz gut ins Ohr und toben sich – wenn auch recht kurzweilig – dort ein wenig aus. Es wird gepogt, getrunken, geskatet, geknutscht und die Tristes zumindest für zwölf Songs von Bord geschmissen.

Bei sorgenfreien, ungetrübten Gute-Laune-Songs wie dem titelgebenden Opener, 'Upstarts' und 'Upside Down' macht die eine oder andere Autofahrt doch gleich mehr Spaß, auch wenn der der etwas ernstere Blick hinter dieser fröhlichen Fassade dabei fast verborgen bleibt. Zumindest deuten 'When The Lights Go Out' und 'Bullets, Bombs And Money' etwas Tiefgang an. Doch wer stört sich an dieser locker-flockigen Plakette? Pop-Punker wird es freuen, denn ein Hauch von Leichtfüßigkeit hat noch niemandem geschadet.