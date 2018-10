Mit Charisma und Zug zum Tor, aber zu lang.

Überraschung! HEALTHY JUNKIES macht punkigen Garage Rock und das gefällt mir. Dabei mache ich um diesen Stil doch eher Bögen. Böse Zungen werden jetzt behaupten, das ist nur, weil da eine Frau singt. Und ja, Nina Courson hat eine gute Stimme und ist auch ganz süß. Aber die HEALTHY JUNKIES haben einfach auch - im Fußball würde man sagen - Zug zum Tor. Die feschen Rocknummern gehen sofort in Mark und Bein und die simplen, manchmal poppigen Refrains flugs ins Ohr. Zudem sind die ersten paar Songs unterschiedlich genug, um den Hörer bei Stange zu halten, haben dabei noch Charme und Sex-Appeal. Knackige Uptempo-Songs und eher gemächlich groovende Post-Grunge-Nummern gegen sich die Klinke in die Hand und HEALTHY JUNKIES schafft es immer, einen gewissen Stimulus für das Tanzbein aufrecht zu erhalten.

Allerdings kann die Band den Standard nicht über alle 15 Songs halten und gerade gegen Ende geht einigen Songs das Charisma ab. Und leider hat man gerade das mit einer eher nervig bubblegum-punkigem Strophe und schlaffem Refrain ausgestattete 'The Sound Of My Guitar' als Single veröffentlicht. Aber auch hier kriegt die Band durch das noisig-garstige Ende noch die Kurve. Hätte man das Album auf die acht bis neun besten Songs komprimiert, wäre aber noch deutlich mehr drin gewesen.