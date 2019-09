To The Bone

Cooler Rock aus dem wilden Süden!

Seit 2012 gibt es die Pforzheimer HEART OF CHROME bereits. Nach immerhin drei EPs präsentiert man jetzt mit "To The The Bone" das Debüt. Insgesamt elf Stücke haben es auf das erste vollwertige Album geschafft - und diese decken eine richtig schöne musikalische Bandbreite ab. Die Einflüsse reichen hierbei von AEROSMITH über GUNS N' ROSES bis hin zu NICKELBACK. Dass das Quartett dabei das sprichwörtliche Rad nicht neu erfindet, hätte in der eigenen Bio meiner Ansicht nach nicht unbedingt erwähnt werden müssen.

Denn wo manche alten Helden inzwischen etwas schwächeln beziehungsweise mit neuem Material auf sich warten lassen lassen, ist es schön, dass es Bands wie HEART OF CHROME gibt, die einfach ehrlich drauflos rocken und dabei auch noch ansprechend gute eigene Mucke präsentieren. Die auch selbst angesprochene Leidenschaft ist hierbei in jeder einzeln gespielten Note zu spüren, und das egal ob harter Rock mit bratenden Gitarren oder eine einfühlsame Ballade geliefert wird.

Nach dem x-ten Durchlauf von "To The Bone" stelle ich mir jedenfalls die Frage, warum hier noch kein Label angebissen hat. Diese coole Band hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Wenn ihr neugierig geworden seid, schaut doch mal auf der Facebookseite von HEART OF CHROME vorbei.

Anspieltipps: California; Ain‘t Got The Blues; Maniac

Hier noch das coole Video zu der schönen Nummer 'California'