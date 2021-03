Großartiger Skate Punk aus der bayerischen Hauptstadt

So ganz kann ich noch nicht glauben, dass HEATHCHLIFF wirklich aus dem bayerischen München stammt, denn das aktuelle Album "Stay Posi" lässt an alles andere denken als an die Alpen oder das Oktoberfest. Stattdessen beschwört der Vierer, der nach "#chilloutradio" aus dem Jahr 2019 seinen zweiten Langspieler vorlegt, mit einem Mix aus melodischem Punk und Skatecore die frühen Zweitausender herauf und befördert den Hörer unmittelbar in einen mit Graffiti verzierten Skatepark an der sonnigen Ostküste der Vereinigten Staaten.



Lasst euch dabei auf keinen Fall von den ersten Sekunden des Openers 'Me, Myself & I Are Two Sometimes' verwirren, wo die Münchener kurz mit Reggae-Grooves flirten, denn nach einer Minute biegt das Quartett scharf in Richtung Melodic Hardcore ab, zitieren munter das RISE AGAINST-Frühwerk und zaubern dabei direkt einen echten Hit aus dem Hut. Auf gleichem Qualitätsniveau geht es direkt im Anschluss mit dem coolen 'BFF' weiter, das mich leicht an die Schweden MILLENCOLIN denken lässt, bevor mit 'Same Old Tunes' der gutgelaunte Pop-Punk von BLINK 182 oder SUM 41 Einzug in den Sound der Münchener hält.



Wer jetzt aber denkt, dass der Vierer damit schon sein Pulver verschossen hat, der wir durch 'Don't Give Up' und 'Rainbow Skin - My Life In Ink' eines besseren belehrt. Beide Tracks werden dabei von hervorrangendem Bassspiel nach vorne gepeitscht (NOFX lassen hier stellenweise grüßen) und toppen für mich sogar noch einmal den bärenstarken Beginn der Scheibe. Schade, dass danach mit dem metallisch angehauchten 'Captain's Call' samt Double-Bass im Mittelteil und dem Reggae-Zwischenspiel 'The Trooper' die Spannungskurve in meinen Ohren ein wenig abflacht. Glücklicherweise wird dieser Durchhänger mit dem soliden 'Beyond Water Wars' wieder korrigiert, bevor 'Witchcraft', diesmal mit einem gut ins Punk-Gerüst integrierten Reggae-Vibe, und der quasi Titeltrack 'Stay Posi - Not Zombie' den Silberling schlussendlich standesgemäß beenden.



Abgerundet wird die starke Platte von einer kraftvollen und glasklaren Produktion, die sich vor keiner der oben genannten Szenegrößen verstecken muss. Ja, in der zweiten Hälfte der Platte ist nicht jeder Track unbedingt ein Volltreffer, doch dafür entschädigt das Hit-Feuerwerk in den ersten Minuten des Silberings allemal. So ist "Stay Posi" insgesamt eine faustdicke Überraschung, die ich jedem Fan von melodischem Skate Punk und Hardcore nur wärmstens ans Herz legen kann.