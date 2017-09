Britischer Grindcore aus Kalkutta!

Würde man HEATHEN BEAST anhand des gebotenen Materials geographisch eingruppieren müssen, würde man die Jungs wahrscheinlich in irgendeiner dreckigen britischen Inustriestadt vermuten. Doch die Herrschaften stammen aus Kalkutta und gehören zu den vielen aufstrebenden Acts der indischen Extrem-Metal-Szene, die dank einiger ansässiger Labels auch langsam ein Forum bekommen, das internationale Qualität genießt.



Nachdem die Band seinerzeit noch einige Black-Metal-Elemente in ihren Sound gepackt hat, ist HEATHEN BEAST mittlerweile eine gradezu puristische Grindcore-Kapelle, die mit ihrem brutalen Hassattacken oftmals an die ungebremsten Explosionen aus dem früheren NAPALM DEATH-Katalog erinnert. Und der Umstand, dass die neue Platte durchaus auch politische Motive verfolgt und mit einigen klaren Messages aufwartet, stärkt diesen Vergleich zusätzlich. Doch wie schaut es mit den Songs aus?



Nun, auch hier ist das Trio absolut auf der Höhe, unter anderem auch weil es keine stumpfen Vollgasbeschallungen präferiert, sondern gerne auch mit einer Fülle an Breaks arbeitet, die gerade in der Mitte von "$cam" eine allzu vernichtende Wirkung haben. 'Reliance Is The Secret Of My Enegry, Jio Mere Lal!' und 'If The Army Can Do It, So Can You' blasen zwischen den groovigen Parts gerne mal zur massiven Attacke und bringen Kontraste, die sich auch in der hervorragenden Gitarrenarbeit niederschlagen. Die Riffs sind klasse, Variation ist eine weitere Stärke, und an Aggressivität scheitert die Platte schon mal gar nicht, weil HEATHEN BEAST in der Tat bestialisch voranprügelt. Diese Inder haben ihre Hausaufgaben gemacht und setzen sich mit "$cam" nicht nur in ihrer Heimat in den oberen Tabellenregionen fest. Räudiger und giftiger kann Grindcore kaum sein!



Anspieltipps: Reliance Is The Secret Of My Enegry, Jio Mere Lal!, If The Army Can Do It, So Can You