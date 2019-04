Nettes Häppchen vorab, wir bitten um die Hauptmahlzeit!

Raue Gitarren im Stile der späten NWOBHM und ein Rhythmus, der an die Frühzeit der Bay Area-Thrash-Szene denken lässt, prägen diese Nummer. Der Gesang von Neil Neilio Moutrey passt gut zu dieser Gangart, auch wenn er im überaus melodisch angelegten Refrain unter Beweis stellt, dass er durchaus derlei Klänge fein von sich zu geben versteht.



In Summe ist 'When Inmates Run The Asylum' also ein durchaus gelungener Song geworden, der obendrein auch recht rasch einen Platz im Langzeitgedächtnis findet. Was HEAVY JUSTICE momentan sonst noch zu bieten hat, bleibt jedoch vorerst abzuwarten. Das Quartett aus Los Angeles hat es nämlich vorgezogen, zunächst einmal diese 1-Track-Single sowie das dazugehörige Video zu veröffentlichen, um auf sich aufmerksam zu machen.



Nach zwei EPs sowie den beiden Longplayern "Apocalyze" und "And So We Fall...", allesamt zwischen 2013 und 2017 veröffentlicht, ist jedenfalls im Moment das dritte Langeisen in Arbeit und soll in den nächsten Monaten nachgereicht werden. Wir bitten darum!