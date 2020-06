Gelungene Rückkehr der alten Recken!

Nach der eher unspektakulären Auflösung Ende der 80er Jahre gab es lange Zeit nichts mehr zu hören von dieser Truppe, die keine zehn Jahre davor gegründet und recht rasch als eine der hoffnungsvollsten schottischen Hard-Rock-Bands bezeichnet wurde. Da HEAVY PETTIN‘ im Endeffekt aber leider doch nicht jenen Gewinn für ihr seinerzeitiges Label abwerfen konnte und sich zudem auch weit vom ursprünglichen, musikalischen Weg entfernt hatte, waren weder ihre Businesspartner noch die Fans mit der Entwicklung zufrieden. Dadurch dürfte sich auch der Verlust nach der Auflösung eher in Grenzen gehalten haben.

In Vergessenheit geraten ist die Formation aber dennoch nicht. Unter anderem, weil das inzwischen leider nicht mehr existierende britische Spezialitäten-Label Majestic Rock mit Neuauflagen der aus den Achtzigern stammenden Frühwerke sowie mit der der 2007 aufgelegten Compilation "Prodigal Sons" zu einem optimalen Zeitpunkt in Erscheinung trat und HEAVY PETTIN' wieder ins Gespräch brachte. Bedarf schien auf jeden Fall vorhanden gewesen zu sein, denn die Compilation gilt längst als restlos vergriffen. Das dürfte erste Gespräche für eine Reunion gehörig befeuert haben, weshalb die früheren Band-Kumpels Punky Meadows (Gitarre), Gordon Bonnar (Gitarre) und Steve "Hamie" Hayman (Gesang) zusammen mit den beiden jungen Kollegen Mick Ivory (Schlagzeug) und Jez Parry (Bass) den Versuch einer Wiederbelebung der Band in Form eines Auftritts beim "Winter Storm"-Festival in der Heimat wagten.

Offenbar mit Erfolg, denn auch wenn Punky bald darauf beschloss doch lieber in seiner "Musiker-Rente" zu verweilen, fanden die Herren im früheren GUN-Klampfer Dave Aitken recht bald einen Ersatzmann und absolvierten in den darauffolgenden Monaten mehrere, umjubelte Gigs im Vereinigten Königreich. Das Feuer für HEAVY PETTIN‘ war also definitiv wieder entfacht und so kam es, dass sich die fünf Herren im vergangenen Herbst in den "SOR Studios Great Linford" einfanden um unter der Regie von Gordon ihre ersten Songs seit gut 30 Jahren aufzunehmen. Vier davon sind auf der entsprechend betitelten, vorliegenden EP verewigt worden und lassen für die Zukunft einiges erwarten. Die Truppe hat sich nämlich ganz offensichtlich an ihrem zeitlosen, knackig-rockenden Erstling "Lettin Loose" orientiert und kredenzt mit dem Opener 'Get Back To You' gleich mal einen klassischen Hard Rock-Dampfhammer der "alten Schule". Auch 'Tell Me Why' lebt von den einem erlesenen Hard Rock-Bouquet, den feinen doppelläufigen Gitarren sowie dem Melodieverständnis des offenbar wieder verdammt gut in Form befindlichen Kollektivs. Positiv auffällig ist zudem, dass "Hamie" inzwischen nicht mehr versucht in übertriebene Höhenregionen vorzudringen, sondern seine gereifte Stimme auf natürliche Weise einzusetzen versteht.

Das Selbstbekenntnis 'Who We Are' und der balladeske Melodic Rock-Ohrwurm 'Hard To Hold' komplettieren diese EP und lassen sowohl freudig auf zukünftige Veröffentlichungen, als auch auf weitere Konzerte des Quintetts hoffen. Willkommen zurück!