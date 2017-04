Bubblegum and Cheesecakes.

Hier haben mal wieder ein Exemplar von einem Album, bei dem nach dem Love-it-or-hate-it-Motto eine klare Entscheidung gefordert ist. Die schwedische All-Girl-Band HEAVY TIGER fordert auf "Glitter" zur geschmacklichen Orientierung, und sofern man auch nur ein kurzes Veto in Sachen Kitsch in Erwägung zieht, hat das Trio im zweiten Anlauf auch schon verloren. Sollte man jedoch auch mal etwas Glamour auf dem Plattenteller drehen wollen, vielleicht sogar eine Vorliebe für Cheesyness und Co. haben, dann ist dieses Album der Mann. Oder doch eher die Frau ...

Die elf neuen Stücke setzen eigentlich genau dort an, wo die Schwedinnen anno 2014 aufgehört hatten. Sofort einprägsame Melodien werden hier mit Bubblegum-Pop-Punk kombiniert, Mainstream-Appeal bleibt das Stichwort, und "Glitter" - ja, genau das trifft es wohl! Die Songs sind ordentlich aufgebläht, aber sie haben richtig feine Hooklines, die wie feuchter Zucker in den Ohren kleben bleiben. Immer wieder ertappt man sich in diesem eigenartigen Zwiespalt, so viel Pomp und Kitsch gar nicht akzeptieren zu wollen, dass man die glatte Produktion eigentlich ablehnen möchte, aber dennoch: Man schaltet nicht ab, sondern genießt die schönen Harmonien und die quietschige Stimme von Maja Linn, die recht souverän durchs Album führt.

Natürlich ist "Glitter" kein Album für die Fraktion der Puristen, die den knetschigen Kaugummi-Klang der elf Stücke ohnehin ablehnen wird. Aber man kann einfach nicht abstreiten, dass HEAVY TIGER Spaß macht - sicherlich auch, weil die Damen selbst spürbar Spaß haben!

Anspieltipps: The Only Way Is Up, Downer And A Sunny Day