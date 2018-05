Die Heavy-Metal-Dinos kommen.

Vor sehr langer Zeit traf ein großer Meteorit auf die Erde, aber fünf Dino-Eier überstanden die Katastrophe und wurden von einer Hexe zum Leben erwecket. Mr. Heavysaurus, Riffi Raffi, Milli Pilli, Komppi Momppi und Muffi Puffi machen seitdem, was Dinos so am besten können: Heavy Metal. Diese nette, kindgerechte Bandgeschichte erfährt man direkt am Anfang des neuen Werkes von HEAVYSAURUS "Rock n Rarr" in dem knapp 10-minütigen Intro 'Heavysaurus im Studio'.

Das Hörspiel ist zwar ein wenig lang geraten, aber an vielen Stellen von guten musikalischen Einspielungen gespickt, die neugierig auf die folgenden neun Tracks machen.

Wer das finnische Original bereits kennt, wird allerdings überrascht sein, nun deutsche Texte zu hören. Der durchgängige Clean-Gesang ist, bis auf einige zu schnelle und undeutliche Stellen, auch für Kinder verständlich und stammt von Michael Voss. Wer sich unter den anderen Kostümen verbirgt, bleibt, genauso wie in Finnland, auch in Deutschland geheim. Das Zielpublikum bewegt sich zwischen zwei und zehn Jahren, aber auch Erwachsene von Argentinien bis nach Skandinavien sind häufig von den bunten und mitreißenden Shows der fünf Gummitierchen begeistert.

Das Konzept soll die Kleinen altersgerecht an die Rockmusik heranführen und mit eingängigen Melodien und Texten zum Tanzen und Mitsingen verführen. Bei unseren nordischen Nachbarn geht die Strategie vollends auf, aber inwieweit sich diese auch in heimischen Gefilden durchsetzt, bleibt abzuwarten. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich die Texte noch nicht verstehen konnte, fand ich die gute Musik sehr überzeugend. Nach dem Hören der deutschen Version muss ich allerdings zugeben, dass mir manche Lieder ein bisschen zu sinnfrei sind. Wenn man denn noch die untergelgte Melodie von 'Drei Chinesen mit dem Kontrabass' bei dem Song 'Dinos spielen' [...immer Monsterkrass], dazu hört, dann ist zumindest mein Geduldsfaden ziemlich kurz.

Zum Glück sind die Lieder mit zwei bis vier Minuten Spielzeit sehr knapp gehalten, was sowohl der Aufmerksamkeitsspanne der kleinen Sprösslinge zugutekommen könnte, als auch den Nerven der älteren Generation. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kinderchöre in 'Kaugummi ist Mega' den Zwergen gefallen könnten, aber dem Lied helfen sie leider nicht. Ein musikalischer Höhepunkt ist dagegen 'Rarrr'. Der Text ist sehr süß geraten, der Sound sehr rockig, ein bisschen Musical-mäßig, wie AVANTASIA und die Gitarrensoli sind durchweg Weltklasse. Beim Hören komme ich nicht umhin, mit dem Kopf zu wippen und nach dem dritten Mal summe ich dann auch schon mit. Auch bei 'Schatzsuche' kann man richtig Spaß bekommen: Piraten, Schatzkarten und ein guter, abwechslungsreicher Sound, sowie ein einprägsamer Text machen gute Laune für Groß und Klein.

Alles in allem lassen sich viele Gute Ansätze finden, die vielversprechend sind, unsere Jüngsten zum Metal zu bewegen. Einige Lieder sind allerdings so nervig, dass ich das meinen Kindern nicht unbedingt vorspielen würde und ganz zu Schluss kann man sich noch die Frage stellen, ob es nicht genug erwachsene Bands gibt, die zumindest musikalisch auch für die kleinen Ohren ansprechend wären? Allerdings: Dinos live auf der Bühne auftreten zu sehen, das kann keine Band jemals toppen.