Out Of The Krypt

Rares aus dem US-Underground, erstmals auf CD!

Mit HEDSTONE hat das griechische Spezialitäten-Label Arkeyn Records einmal mehr ein ganz besonders rares Schätzchen aus dem Underground zu Tage gefördert. Diese Formation aus Chicago wurde 1986 mit der Nummer 'Air Raid' auf dem "Chicago Metal Works, Battalion 2"-Sampler zum ersten Mal auffällig und kredenzte im Jahr darauf mit "Six From The Crypt" ein erstes Demo.

1988 folgte ein weiteres, unbetiteltes 4-Song-Demo, auf dem HEDSTONE eine weitere Talentprobe abgab. Leider nahezu unbemerkt allerdings, denn außerhalb der Heimatregion dürfte damals kaum jemand etwas von dem Quintett mitbekommen haben. Kein Wunder daher, dass der Name HEDSTONE nicht unbedingt zu den geläufigen in der Szene zählt. Fein, dass man sich im Hause Arkeyn Steel der Sache angenommen, beide Demos soundtechnisch nachbearbeitet und erstmals auf CD verewigt hat.

Die zehn Songs werden von der ebenfalls neu abgemischten Sampler-Version von 'Air Raid' und zwei Live-Tracks aus dem Chicagoer Club "Thirsty Whales" komplettiert und sollten vor allem Fans der seinerzeit US-typischen, melodischen Heavy Metal-Gangart ansprechen.

Die Songs sind allesamt geprägt vom hohen, mitunter in hellen Schreien kulminierenden Gesang von Frontmann Kurt Slavik und zeichnen sich zudem durch ein hohes Maß an Eingängigkeit aus. Der Fünfer wusste aber auch mit einer spielfreudigen Darbietung zu gefallen und zudem dürfte das Duo Michael Albin und Clay Yoksas an den Gitarren schon zum damaligen Zeitpunkt technisch überaus versiert gewesen sein. Das lässt sich an den teils filigranen Soli erkennen, die den Songs ein Hauch Progressive Metal verabreicht haben.

Retrospektiv betrachtet bot HEDSTONE demnach eine überaus ansprechende Leistung. Dennoch sollten die beiden Demos die einzigen Lebenszeichen der Formation bleiben. Was auch immer die Burschen seinerzeit dazu veranlasst hat, es mit der Musik wieder bleiben zu lassen, weiß man nicht. Tatsache ist jedenfalls, dass Clay als einziger nach der Auflösung von HEDSTONE der Szene erhalten geblieben ist. Nach einigen Jahren bei SEVENTH OMEN und einer anschließenden Schaffenspause legte er 2016 "Reborn", das Debüt seines Solo-Projekts CLAYBORG vor.