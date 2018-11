The Terror Of The Cybernetic Space Monster

Solider Einstand für Sozos Michael!

Ein umständlicher Albumtitel, hinter dem sich treibender, eingängiger und mitreißender Power Metal verbirgt: So lässt sich "Terror Of The Cybernetic Space Monster" wohl am einfachsten und schnellsten zusammenfassen.



Schon der Opener wartet mit einem epischen Gitarrenmotiv auf - unterlegt von mächtigen Blast Beats und der angenehm melodischen Stimme von Sänger und Neuzugang Sozos Michael wird 'A King Is Born' nach wenigen Takten zur Hymne, die den Boden für die nachfolgenden Songs bereitet. Denn obwohl HELION PRIME stilistisch eindeutig Flagge bekennt und von rasanten Soli bis hin zu schwindelerregenden Höhen in den Vocals die komplette Bandbreite an Power Metal Charakterista abspult - mit düsteren Songs wie 'Urth', welcher gleich erst einmal mit einem fetten Ritt auf den Drums und der Gitarre losbrettert, zeigen die Jungs sich gleich mehrfach von ihrer Schokoladenseite.



Ein Album, mit dem sich HELION PRIME nach dem Sängerwechsel nicht neu erfindet, sich aber in der Finesse und dem Stil ausgereifter und dynamischer als je präsentiert. Saubere Leistung!