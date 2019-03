Eine coole Mischung aus Speed Metal gepaart mit einer kräftigen Portion NWoBHM.

Die aus der Bay Area stammende Band HELL FIRE präsentiert auch auf dem dritten Longplayer eine coole Mischung aus Speed Metal gepaart mit einer kräftigen Portion NWoBHM, welche sich vor allem in den vielen melodiösen, doppelläufigen Leadgitarrenparts widerspiegelt. Am ehesten lässt sich hierbei wohl die Frühphase der eisernen Jungfrau als Vergleich herziehen, als jene noch diese rohe, rotzige Punk-Attitude in ihren Kompositionen versprühte. Dennoch ist HELL FIRE weit davon entfernt als einfaches IRON MAIDEN-Plagiat abgestempelt zu werden. Viel zu gekonnt lassen die vier auf "Mania" immer wieder geschickt ihre US-Metal-Roots durchschimmern und verpassen den Titeln dadurch ihre ganz eigene Note.

Zwar treffen nicht alle zehn Songs des Albums ins Schwarze, vor allem das bereits an zweiter Stelle platzierte 'The Dreamer' will auch nach mehreren Durchläufen einfach nicht richtig zünden und wirkt fast wie ein Fremdkörper. Ganz im Gegensatz dazu stehen genügend Titel wie beispielsweise 'Born To Burn', 'Knights Of The Holy' oder 'On The Loose', die durch ihre kompositorische Klasse absolut zu überzeugen wissen und durchaus Lust auf mehr machen.

Ein kleines, aber nicht unwesentliches Manko stellt für mich allerdings der leider etwas heiser wirkende Gesang von Jack Nunn (SENTINENTAL BEAST) dar, der einfach für zu wenig Abwechslung sorgt und auf Dauer etwas zu eintönig wirkt. Mit einem passenderen Sänger wäre hier meinerseits durchaus eine höhere Benotung drin gewesen. Da dies aber, wie alles im Leben, einfach Geschmacksache ist, empfehle ich traditionellen Metallern, die sich lieber abseits des Mainstreams auf Entdeckungsreise nach neuem Material begeben, "Mania" auf alle Fälle anzutesten und eine faire Chance zu geben. Denn eines ist klar: Hier sind Überzeugungstäter am Werk!