Typischer Mainstream-Sound, aber die richtigen Songs als Argument!

Man kann natürlich spekulieren, dass HELL OR HIGHWATER weniger im Fokus stünde, würde ATREYU-Schlagwerker Brandon Saller nicht hinterm Mikro der bereits 2011 debütierenden Kapelle stehen. Allerdings hat sich die Band auf ihrem Erstling schon von allen Parallelen befreit und sich insofern emanzipiert, dass weder Emo-Versatzstücke, noch punkige Noten bandintern eine Rolle spielen. Stattdessen hat sich die Truppe auch auf ihrem neuen Album dem klassischen amerikanischen Mainstream-Hardrock verschrieben und vor allem den kanadischen Teil des Genres intensiv belauscht. Denn THEORY OF A DEADMAN und NICKELBACK sind Gefährten. die HELL OR HIGHWATER beim Songwriting zu "Vista" sicherlich häufiger inspirativ kontaktiert hat.



Folgerichtig ist die neue Scheibe insoweit den Erwartungen angepasst, dass Power-Balladen, einprägsame Hooklines und leicht verdauliche Arrangements dauerhaft an der Tagesordnung sind. HELL OR HIGHWATER arbeitet bis zu einem gewissen Punkt schematisch und gibt infolge dessen auch weite Teile der auf "Begin Again" erarbeiteten Eigenständigkeit auf. Und dennoch ist dieser Fakt wenig störend, da die Band wirklich starkes Material zusammengetragen hat, klangtechnisch ebenfalls souverän durch den Mix gerutscht ist und vermeintliche Konkurrenten wie AVENGED SEVENFOLD locker hinter sich lässt. Mit 'Dame' und 'Lighter Than Air' sind zwar auch zwei weniger spektakuläre Nummern am Start, doch im Großen und Ganzen siegt auf "Vista" ein hohes Niveau, das dem des Debüts angeglichen werden konnte. Klar, es wird mal wieder Stänkerer geben, denen die zahlreichen Parallelen nicht schmecken werden. Doch wenn die vermeintliche Kopie besser ist als so manches Original, muss man seine Begeisterung wohl kaum zurückhalten!



Anspieltipps: Blister, I Want It All, Colors