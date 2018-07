Die Thrasher von Welt

Thrash Metal mit einer ordentlichen Portion Humor wird eigentlich immer gern gesehen, sollte man doch nicht alles so bierernst sehen. Einst existierte eine Band namens FREUND HEIN, die mit zwei ganz passablen Alben ihre österreichische Heimat verzücken konnte. Aus dem Überresten dieser Band formte sich HELLAVISTA, die sich stilistisch nicht so unfassbar weit weg von ihren musikalischen Wurzeln bewegt und dennoch eine frische, neue Note mit ins Spiel bringt.



Die Riffs stimmen und machen Spaß, das Tempo variiert angenehm und drückt genau dann auf die Tube, wenn der Thrasher von Welt es braucht, und Dirty Harry gibt an den Vocals den Songs genau das, was sie letztendlich benötigen: Gift, Galle und Eier. All diese Punkte formieren sich zu einem wirklich gut klingenden Song-Haufen namens "Robolution" und stellen das Debüt dieser Band called HELLAVISTA dar.



Ein cooles, für den Thrash Metal so kultiges Artwork hier, richtige Brecher der Marke 'Hellevator', 'Dark Redeemer' und 'Screwdriving Away' dort und man hat an "Robolution" wirklich Freude. Das Rad neu erfinden die Ösis hiermit sicherlich nicht, doch warum sollte man an der einstigen Erfolgsformel rumdoktoren, wenn im Endeffekt mit Robolution" ein Album kreiert wurde, das vom Fleck weg her großen Spaß macht. Leichtfüßig, schlagfertig, kurzweilig und groovt an allen Ecken und Enden. Männer, so mag ich mein favorisiertes Genre!