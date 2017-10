Ein dreckiges Original, das nun endlich wieder verfügbar ist!

Diese Satanisten aus Atlanta, Georgia sind schon lange auf dem Pfad der Untugenden unterwegs und haben bis heute einen respektablen Katalog erstellt, dessen einzelne Bestandteile teilweise jedoch schon vergriffen sind. Vor allem das Album-Debüt "Blasphemy From Serpent Tongues" ist ein gesuchtes Sammlerstück, dessen 333 Einheiten zu den gut gehüteten Errungenschaften seiner Besitzer gehört.

Erfreulich ist deshalb, dass sich das kleine Vinyl-Label Boris Records der Scheibe angenommen hat und sie zwölf Jahre nach Erstveröffentlichung noch einmal in die Regale schiebt. Auch diesmal ist die Auflage begrenzt; aber es gibt noch einzelne Exemplare für Liebhaber des dreckigen, ungehobelten Black Metals, den HELLGOAT seinerzeit bereits ordentlich pervertiert hat.



Die Neuauflage unterliegt einer kleinen klanglichen Aufbesserung, die die natürlichen Gemeinheiten des Originals aber selbstverständlich nicht tangiert. Das räudige Erscheinungsbild ist geblieben und sollte besonders Fans von IMPALED NAZARENE und BEHERIT sofort begeistern. "Blasphemy From Serpent Tongues" beherbergt das gemeine Naturell des Black Metals in all seinen Kompositionen, strahlt den ganzen Wahnsinn der zweiten Welle aus und bedient sich hin und wieder doch einigen Rock & Roll-Elementen, die sich vor allem in den Grooves wiederspiegeln. Zur Zeit der Veröffentlichung dürften die Amis sicherlich auch öfter mal CARPATHIAN FOREST aufgelegt haben, denn gerade klangtechnisch gibt es den einen oder anderen Hinweis auf das Werk von Nattefrost und Co. Und auch das ist durchaus positiv zu bewerten, da die Haltung von HELLGOAT dadurch noch klarer definiert scheint und der ursprüngliche Geist dieser Musik noch deutlicher zum Vorschein kommt.



"Blasphemy From Serpent Tongues" war lange Zeit nicht erhältlich; dieser Missstand ist für's Erste beseitigt, was aber nicht heißt, dass man sich lange Zeit lassen sollte. Denn irgendwann ist auch die Vinyl-Edition wieder vom Markt, und diese zu verpassen wäre schon ziemlich unachtsam!



Anspieltipps: Reflections Of The Morning Star, Demonic Worship Of The Horned Beast