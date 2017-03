Doom Metal aus Litauen für Freunde von SAINT VITUS.

Die Litauer von HELLHOOKAH kannte ich bisher gar nicht. Schon 2015 kam ihr erstes Full-Length-Album "Endless Serpents" als Download auf den Markt, 2016 wurde mit NoSlip Records ein Label hellhörig, und so liegt mir heute diese Scheibe vor.



Ich bin nicht der größte Doom-Head aller Zeiten, aber die Art, wie die Drummerin Gintare und Sänger/Gitarrist Arnas das Genre interpretieren sagt mir durchaus zu. Ganz viel BLACK SABBATH (Ozzy-Phase), dazu SAINT VITUS, PENTAGRAM und etwas DANZIG, und schon haben wir HELLHOOKAH.



Die holzen ihre Songs in logischerweise überschaubarem Tempo runter. Vor allem der dröhnende, übersteuerte Gitarrensound und der aggressive Schinken-Gesang gefallen mir. Dazu gibt es sehr reduziertes, aber songdienliches Drumming.



Ihr merkt: Wer bei Doom an CANDLEMASS denkt, ist hier nicht an der richtigen Adresse. Wer es dagegen etwas fuzzig mag, ein bisschen Sludge und Stoner Rock im Doom mag und wer bei emotionalem Gesang lieber an den Schinkengott als an Messiah Marcolin denkt, der wird hier nicht viel verkehrt machen. Mit Songs wie 'Endless Serpents' oder dem fast schon flotten 'The Way' packt mich die Band jedenfalls.

Ich werde die beiden jungen Balten (beide erst Anfang 20) weiter im Blick behalten und kann sie jedem Doom-Liebhaber empfehlen. Braucht man die Scheibe? Nicht unbedingt. Aber als Genre-Fan kann man hier abseits der großen Namen eine feine kleinere Truppe entdecken und supporten.



Ach ja, das unheimlich stimmungsvolle Artwork spricht natürlich auch für die Combo. Und klar: 'Born Too Late' ist ein SAINT-VITUS-Cover. Das passt hier hervorragend.



Anspieltipps: Endless Serpents, The Overman's Eye.