Ein Alleinunterhalter mit räudigen Entertainment-Ideen!

Manchmal reichen schon wenige Riffs, um die Matte in Wallung zu bringen, den Nacken zur Höchstleistung zu pushen und die letzten körperlichen Reserven für einen fetten Moshpit zu entfesseln. Gesetzt den Fall nämlich, dass HELLRIPPER das Material des neuen Silberlings in Kürze auf die Bühne bringen wird, kann man davon ausgehen, dass an vorderster Front ultimative Zerstörung auf der Tagesordnung steht, so räudig und aggressiv die Jungs hier die ganz alte Schule pflegen.

James McBain, der alle Instrumente alleine eingespielt hat und nebenbei auch noch für die räudigen Screams zuständig ist, hat ein weiteres Mal wunderbaren Oldschool-Thrash dezent amerikanischer Prägung erschaffen, der mit seinen gelegentlichen Ausflügen in den Teutonenbereich den Rundumschlag anvisiert und ihn irgendwo zwischen EXODUS, KREATOR und DESTRUCTION auch vollzieht. Der schottische Künstler hat vielleicht noch keine Idee, wie er seine Songs in ein stabiles Bandgefüge bringen soll, ist jedoch kreativ und schlagfertig genug, seine Vision von ungeschöntem, dreckigem Thrash Metal auch im Alleingang auf ein Level zu bringen, welches viele Combos in zwei bis drei Dekaden nicht erreichen.

"Coagulating Darkness" ist eine schiere Demonstration, ein rohes Kräftemessen mit den Legendes des Genres, denen McBain nur insofern nicht das Wasser reichen kann, als dass ihre Kompositionen seinerzeit noch Pionierarbeiten waren - qualitativ hingegen bewegt sich der Schotte auf dem gleichen Niveau und muss sich lediglich die Kritik gefallen lassen, bis dato nur relativ kurze Veröffentlichungen auf den Markt gebracht zu haben. "Coagulating Darkness" geht nach schmalen 26 Minuten über die Ziellinie und ist wohlgemerkt die erste Full-Length aus dem Hause HELLRIPPER. Aber vielleicht gilt ja hier auch lieber Klasse als Masse - denn was das betrifft, ist die schottische One-Man-Gang derzeit bestens aufgestellt!

Anspieltipps: Within The Everlasting Hellfire, Anneliese, Black Invocation