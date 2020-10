The Affair Of The Poisons

Speed Motörized Bastard

So mag ich meinen Speed Metal am liebsten: Ungeschliffen, laut und mit dem Bleifuß auf dem Gaspedal. Und wenn er wie im vorliegenden Fall noch in bester MIDIGHT- und TOXIC HOLOCAUST-Manier mit einer satten Schwarzfärbung um sich schlägt, dann könnten die Vorzeichen nicht besser sein. HELLRIPPER, die Ein-Mann-Armee aus Aberdeen, haut uns drei Jahre nach dem sehr unterhaltsamen "Coagulating Darkness"-Debüt das Zweitwerk um die Ohren, und natürlich strömen auch durch "The Affair Of The Poisons" nicht unwesentliche "Show No Mercy"-, "Welcome To Hell"- und "Obsessed By Cruelty"-Nuancen, agiert aber dennoch herrlich eigenständig und knüpft nahtlos am genannten Debüt an.

James McBain macht, und das hört man in jeder einzelnen Sekunde heraus, das, worauf er Bock hat und dieser lupenreine, rohe Black'n'Speed Metal sprüht entsprechend vor Spielfreude. Und wenn man – wie ich es tat – dutzende Male "geil" und "Wahnsinn" vor sich hinmurmelt, dann scheint HELLRIPPER auch irgendetwas richtig gemacht zu haben. Mit einem schwarzbunten Strauß hundsgemein fieser Melodien, hier und dort ein wenig Gefrickel und jener Schnelligkeit wird den frühen 1980er Jahren und damit großen Namen wie VENOM, MOTÖRHEAD, SLAYER, SODOM und zumindest der ganz frühen BATHORY-Zeit Tribut gezollt. Songs wie 'Spectres Of The Blood Moon Sabbath', 'Beyond The Convent Walls' oder auch der 'Hexennacht'/'Blood Orgy Of The She-Devils'-Doppelschlag hätten vor 35 Jahren Berge versetzt und sorgen zumindest bei den meisten Kuttenträgern für viel Wohlwollen.

Von Null auf Hundert prügelt, rifft, sägt und fräst sich McBain durch die knappe halbe Stunde. Länger hätte die Platte auch nicht sein dürfen, da sie mit den acht Songs die perfekte Länge hat, um stets aufs Neuste zu begeistern. "The Affair Of The Poisons" bockt also von vorne bis hinten - mit Gift, Galle und dem gewissen Hauch von Nostalgie kehrt HELLRIPPER also wieder zurück und sorgt für wenn auch kurzen Speed-Metal-Ausnahmezustand.