Atmosphärischer Black Metal der Extraklasse

Der polnische Black Metal hatte schon immer eine klare Affinität zum Doom, man denke nur mal an die unterschätzten Glanztaten solcher Bands wie CHRIST AGONY. HELL'S CORONATION hat genau diesen Faden schon auf der ersten EP aufgegriffen, ihn aber seinerzeit noch nicht so stark veredelt, dass "Antichristian Devotion" den Sprung aus dem Underground ermöglichen konnte. Der Feinschliff erfolgt nun jedoch auf dem zweiten Release, der zunächst zwar nur als Tape veröffentlicht wird, mit absoluter Sicherheit jedoch alleine schon aufgrund der immens guten Resonanz eine Nachfrage generieren wird, die eine flächendeckende Präsentation in allen gängigen Formaten erforderlich macht - unter anderem auch weil die Erstauflage viel zu stark limitiert wird.



Wer jedoch eines der seltenen Exemplare von "Unholy Blades Of The Devil" ergattern kann bzw. konnte, wird ebenfalls zu schätzen gelernt haben, wie HELL'S CORONATION mit einer fast schon beängstigenden Souveränität eine Hymne an die andere reiht, dabei eine beeindruckend dichte Atmosphäre kreiert und zuletzt auch noch Melodien verarbeitet, deren eingängiger Charakter keinesfalls die Boshaftigkeit untergräbt, mit der die Polen hier am Werk sind. Der ältere IMMORTAL-Stoff dürfte hier für die entsprechende Inspiration gesorgt haben, aber auch LORD BELIAL ist ein Name, den man in diesem Zusammenhang nicht unterschätzen darf.

Auf den Punkt gebracht bedeutet das alles jedenfalls, dass HELL'S CORONATION ofenkundig von den Besten gelernt hat, sich aber nicht in pure Nachahmerei stürzt, sondern aus den bekannten Einflüssen den nötigen Input gezogen hat, um fünf wirklich fantastische Songs zu komponieren. Zumindest in der Symbiose aus Black Metal und Doom gibt es derzeit kaum eine Band, die dem Material von "Unholy Blades Of The Devil" das Wasser reichen kann!



Anspieltipps: Descent Into The Depths Of Unspeakable Evil, Luciferian Winds Blow From The North