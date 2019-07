Gefälliger US-Metal mit Längen.

Vor sechs Jahren konnte man mit dem selbstveröffentlichten Debüt noch nicht so viel Aufsehen erregen. Anfang des Jahres wurde nun ein Deal mit Pure Steel Records eingetütet, was allein schon für ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit sorgen dürfte.

Doch kann die Hassmaschine der Kalifornier auch musikalisch überzeugen? Wenigstens zum Teil, denn für die erste Hälfte des neuen Albums von HELLSCREAM wäre ich unter Umständen bereit gewesen eine 8,5 zu zücken. Die ersten Titel sind alle sehr gelungen und mit 'Fire Starter' befindet sich auch ein echter Ohrwurm unter ihnen. Gitarrist Dave Garcia, den man unter anderem auch von CAGE kennen dürfte, gelingt es, das Tempo und die Power wie bei ebenjener Combo auch hier zu platzieren und der Sound-Mix ist bis auf die Vocals auch sehr stimmig. Der Gesang von Fronter Norman Skinner nämlich wirkt nicht nur durchgehend ziemlich gepresst, sondern auch, als wäre er über eine Telefonverbindung aufgenommen worden. Das hätte für ein oder zwei Songs als Stilmittel vielleicht ganz schön funktionieren können, aber spätestens nach vier Songs stört mich diese Verfremdung zunehmends. Spätestens ab der zweiten Hälfte des knapp 50-minütigen Langspielers wird es dann etwas eintönig: Gitarren, Gesang und Songwriting variieren nicht großartig und beim vorletzten Titel 'Wake The Demon' werden dann auf einmal sogar Melodielinien aus 'Fire Starter' recycelt; das muss wirklich nicht sein.

Einzelne Songs aus diesem Album kann man sich wirklich gut zu Gemüte führen und auf der Kurzstrecke wirkt der traditionelle US-Metal auch echt gefällig. Nur für das Albenformat - insbesondere wenn man es auf 50 in diesem Fall sehr lange Minuten ausdehnt - scheint man bei HELLSCREAM noch nicht ganz gewappnet zu sein.